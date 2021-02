No me voy a atribuir un gol que no era mío: Agustín Vuletich tras triunfo del DIM en Copa Colombia

Este jueves se disputó la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Deportes Tolima , que dejó como campeón a ‘el poderoso de la montaña’ tras una ronda de penales que definió el resultado final.

Al respecto, el jugador argentino Agustín Vuletich expresó en Blog Deportivo su alegría ante este título en su carrera profesional.

“Le pedí a Dios que me pusiera en un lugar como este, después de estar en momentos muy duros. Estoy feliz y agradecido, no puedo decir otras palabras”.

El delantero del Medellín también se refirió al apoyo de su equipo, pero hizo un reconocimiento al Cúcuta Deportivo, del cual hizo parte antes de pasar al conjunto bicampeón .

“Cuando se van dando las cosas, uno quiere más, no me podía quedar con los goles que tenía. Tengo unos compañeros de oro que fueron importantes para el triunfo y lo que pasó, las cosas no se logran solo. También debó agradecerle al Cúcuta, a pesar de cambiar de institución, las cosas hay que saberlas agradecer”, comentó.

El argentino habló, además, del gol que generó polémica, pues tras un remate de su compañero Matías Mier , que terminó en gol, el alcanzó a rozar la pelota con la cabeza, pero el árbitro se lo dio a Mier. Sin embargo, afirmó que no es algo que le moleste.

“Está habiendo bastante polémica con el tema del gol. Yo lo salí a festejar porque realmente toco la pelota, pero no me voy a atribuir un gol que no era mío, pero la verdad no me interesó para nada. Hablamos con Matías de eso, el árbitro se lo dio a él”, recalcó entre risas.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: