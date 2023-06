"No sabemos, trabajaremos en ello": Jesurún sobre las ciudades sedes para el Mundial Femenino Sub 20

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), explicó en diálogo con Blog Deportivo que, luego de recibir la sede del Mundial Femenino Sub-20 para el próximo año, aún no están definidas las ciudades que serán sedes.

"No sabemos todavía, vamos a empezar a trabajar sobre ello, el 10 de julio llegará la comisión de la Fifa, Previamente empezaremos a conversar con las ciudades que tienen capacidad para ser sede del mundial", indicó Jesurún.

El dirigente se declaró "muy contento" de que la Fifa le haya "dado la confianza" a Colombia para la organización del evento mundial, más aún porque coincide con el año en que la Federación cumple su primer centenario de existencia.

"Luego de disputar la final en India con la Selección Sub-17, pensamos que ellas mismas estaban muy bien preparadas para el sub 20 y se nos ocurrió la idea de pedir la sede del campeonato. Hicimos con mucha anticipación los trámites, pidieron todos los requisitos y fuimos haciendo el trabajo y todo salió muy bien", contó Jesurún sobre el proceso, afirmando, de paso, que "Colombia internacionalmente tiene gran prestigio y no fue tan difícil" como esperaban, inicialmente, el recibir la sede.

En cuanto a las sedes, el dirigente fue enfático en asegurar que "no hay nada definido" ni tampoco "ningún compromiso sobre el particular". Además, explicó que "va a haber una fecha Fifa que coincidirá con el Mundial Sub-20" y que, en parte por ese motivo, analizarán "juiciosamente cuáles van a ser las sedes" que no serían más de cuatro ciudades

"En los próximos días tomaremos una determinación para presentar ante la Fifa y que den el veredicto final", concluyó Jesurún.