No se puede bajar el nivel como lo hizo Nacional; sin compromiso, ni seriedad: 'Barrabás' Gómez

Gabriel Jaime Gómez Jaramillo, más conocido como ‘Barrabás’ Gómez, director técnico y exjugador de fútbol, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre el presente y futuro que vive su antiguo club, el Atlético Nacional, después de la eliminación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay a manos del Deportivo Cali.

‘Barrabás’ Gómez resaltó que el desgaste del club antioqueño durante el torneo fue duro y que Atlético Nacional pensaba “que ya habían cumplido y que iba a ser fácil el torneo; bajaron los brazos y todos los días es más difícil jugar fútbol”, dijo.

El exjugador fue crítico con la celebración del onceno ‘Verdolaga’ cuando se quedó con la Copa BetPlay ante el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, casa del cuadro ‘Matecaña’.

“La celebración no me gustó, fueron muy imprudentes. (…) Fue mortal, la celebración ese día en Pereira después de haber perdido 1-0. Nacional no tuvo que haber perdido allá, no fue bueno ese resultado, no hacía goles, no ganaba. Se les vio el conformismo”, sentenció.

La exigencia del cuerpo técnico del equipo antioqueño sobre sus jugadores es clave para el exfutbolista. “Nosotros ganamos una cosa y por ahí nos relajamos y pensamos que ya cumplimos (…) A ese equipo había que concentrarlo, encerrarlo y meterlo en lo que tenía que ser el torneo”.

También resaltó el nivel de madurez que tiene Teófilo Gutiérrez, jugador del Cali, respecto con los del cuadro antioqueño. “Teo se ve mucho más maduro que cualquier jugador de Nacional, controla todo y el liderazgo también es fundamental; la salida de Perlaza fue mortal”.

Sobre el futuro de su exequipo, 'Barrabás' Gómez fue enfático en que, para enderezarlo, el club debe cambiar en todos los aspectos. “Para ser campeones en Colombia se necesita madurez, seriedad, compromiso, cero fiestas”, aseguró.

Concluyó que, la inexperiencia que se le vio al equipo, fue transmitida desde su técnico, Alejandro Restrepo, para definir los partidos cruciales.

