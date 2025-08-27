Nuevo problema para América de Cali: se vendría golpe financiero para el equipo

Parece que el entorno del América de Cali atraviesa un momento complejo ante la molestia que hay en la afición por algunos resultados deportivos, al igual que rumbo que ha tenido el equipo en los últimos meses en algunas polémicas y la salida de Juan Fernando Quintero.

Pero a eso se sumaría, ahora, un problema financiero debido a una deuda millonaria que podría tener que asumir pronto el conjunto escarlata, según reveló el director de Blog Deportivo y Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, sobre un problema que era pequeño y ahora se volvió en un dolor de cabeza multimillonario.

Jhon Murillo anotó gol en la victoria de América contra Bahía en la Copa Sudamericana Foto: AFP

¿Qué pasó con el América de Cali?

“Hay un fallo judicial que va a golpear financieramente y dramática al América de Cali. Esto es un lío que comenzó en tema de boletería antes de que Tulio (actual dueño) adquiera el equipo (…) Era un problema de 70-75 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato de boletería, firmaron con una empresa, la que ganó el pleito a la plaza de toros. Incumplieron y se la concedieron a otro promotor de boletería, el tema se fue agrandando y agrandando, hubo, incluso, acercamientos para arreglar en 70 millones de pesos para terminar el lío. Pero hoy está en 35.000 millones de pesos, que equivale a casi 9 millones de dólares”, reveló el director de Blog Deportivo.

Situación que, en los próximos días, podría afectar las finanzas del equipo debido a la alta suma que tendría que adquirir y un movimiento de urgencia entre las partes para lograr una conciliación.

“Va a afectar en el flujo de caja al América de Cali (…) Anda desesperado (Tulio) de quién se quede con América. Siempre que pide, termina pidiendo más y termina en situaciones complicadas porque los prometientes compradores ya no le creen y no se arriman”, puntualizó Bonnet sobre lo que podría venir en el futuro del cuadro escarlata.

Tulio Gómez. Foto: Redes sociales América de Cali.