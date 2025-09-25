Nuevo técnico, con pasado en España, se suma a las opciones de Atlético Nacional

Rumores en torno al futuro de Atlético Nacional tras la salida del técnico argentino Javier Gandolfi por los malos resultados, que ahora tienen a los directivos buscando un nuevo entrenador que pueda seguir con el proyecto deportivo que comenzó desde mayo de 2024 cuando fue presentado el actual presidente Sebastián Arango Botero.

Primero se habló de Pablo Guede como la principal opción y casi cerrado, que fue desmentido en cuestión de horas y se confirmó que se echó para atrás con la negociación ante la ola de críticas que empezó a recibir antes de llegar al club; además, se mencionó a Vicente Sánchez, técnico uruguayo con pasado en México y campeón con Cruz Azul.

Ahora, se sumó otro nombre más entre los opcionados a ocupar el cargo del equipo verdolaga y con pasado en LaLiga de España, tanto como técnico como futbolista: Alexander 'Cacique' Medina, conocido por sus fuerte temperamento y potencial para crear un equipo de contrapresión.

Alexander 'Cacique' Medina, en carpeta de Atlético Nacional // Fotos: AFP/ Atlético Nacional

Él es Alexander 'Cacique' Medina, la nueva opción de Atlético Nacional

Debutó como futbolista en 1998 en Huracán Buceo y a lo largo de su carrera tuvo un extenso bagaje internacional en clubes como Liverpool (Uruguay), Nacional (Uruguay), Cádiz (España), Racing Ferrol (España), Arsenal de Sarandí (Argentina), Unión Española (Argentina), entre otros, para un total de 364 partidos disputados con 108 goles y 41 asistencias en la posición de delantero.



Como entrenador la historia no está tan lejana, Medina debutó como técnico en 2018 con Nacional de Uruguay en donde conquistó la liga local. Luego peso al fútbol de Argentina con Talleres de Córdoba Vélez Sarsfield, en Brasil con Internacional y Granada en España.

A la fecha, ha dirigido un total de 242 partidos con 97 victorias, 74 empates y 71 derrotas para un rendimiento general en su carrera como entrenador del 50.27 % y, ahora, con la opción de expandir su conocimiento si llega al banquillo de Atlético Nacional.