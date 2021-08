Óscar Upegui: Estoy tan sorprendido y perplejo por mi salida del Bucaramanga

Óscar Upegui, quien este martes dejó de ser técnico del Atlético Bucaramanga, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo sobre su sorpresiva salida, porque el equipo está quinto en la liga colombiana y tenía un rendimiento del 62%.

“La verdad estoy tan sorprendido y perplejo por la situación. Son experiencias y aprendizajes que hay que tener en la vida”, comentó.

Manifestó que habló con el presidente del club, Jaime Elías Quintero, después de la derrota contra Alianza Petrolera.

“Ayer, después del partido, me comunicó la noticia, charlamos un poco. Hoy me despedí del grupo de jugadores”, dijo.

“No me he sentado a hablar de ese tema (acuerdo económico). He tratado de tener un día muy familiar”, agregó.

Upegui recordó que desde su llegada al Bucaramanga estuvo como jugador, presidente, en la gerencia deportiva y entrenador.

“Es una institución a la que quiero mucho, aquí nací futbolísticamente y siempre he esperado darle lo mejor”, añadió.

