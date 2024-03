Pablo Repetto y su sentencia a Nacional: “El día en que no tome las decisiones, no trabajo más"

El técnico uruguayo Pablo Repetto llegó a Colombia con un gran reto: enderezar el camino de uno de los equipos más grandes del rentado criollo, Atlético Nacional. La tarea no es fácil pues el equipo verdolaga vive una de las peores crisis de los últimos años y acompañada por los malos resultados está el tema de la relación rota entre la dirigencia y la numerosa hinchada paisa.

Repetto habló en su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del equipo verde y fue claro en los gustos que maneja a la hora de conformar un estilo de juego, resaltó los desafíos que tendrá frente al Rey de Copas y lo que busca con este plantel.

“Las estadísticas están para romperse, no todo lo que pasó antes, significa que va a pasar ahora. Hoy estamos enfocados en el partido del domingo, buscaremos las soluciones a las bajas que tenemos, después hablaremos de refuerzos”, dijo el nuevo timonel verdolaga.

El adiestrador charrúa fue enfático en decir que estará al mando del barco y que las decisiones, tanto tácticas como técnicas, estarán encabezadas por él. Además, señaló que la mejor forma de que la hinchada vuelva a creer en el equipo es con resultados.

A la hora de armar los planteles, se hace de forma consensuada, entre el cuerpo técnico y directivos, y en la hora de tomar la decisión es el entrenador. El día en que yo no tome las decisiones, no trabajo más, porque el que entra a la cancha es el entrenador y todas las decisiones pasan por mí dijo el técnico Pablo Repetto

Y agregó, “No es el primer equipo grande que dirijo, vengo de dirigir por suerte, y creo que me ha ayudado para llegar a esta instancia, haber estado en Nacional de Uruguay, Liga de Quito y Olimpia de Paraguay. Tres experiencias que hoy me hacen sentir mejor preparado, y para seguir aprendiendo, porque todos los clubes tienen sus particulares. Y con una experiencia antes que me ayuda a poder sentirme listo para este gran desafío”.

Finalmente, mencionó que llegó con ganas y compromiso sobre todo, y quiere devolverle a la parcial paisa que confío en su cuerpo técnico, el reconocimiento que han tenido con ellos.

Pablo Repetto entrenando con Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Los clubes por los que ha pasado Pablo Repetto

A sus 49 años, Pablo Repetto ha dirigido en varios clubes de Sudamérica. En Uruguay estuvo al mando de Fénix, Club Atlético Cerro, Blooming, Defensor Sporting y Nacional. En Ecuador comandó a Independiente de Valle y Liga de Quito. En Emiratos Árabes estuvo con Baniyas Club. En Paraguay dirigió al histórico Olimpia. Finalmente, su más reciente experiencia estuvo en el fútbol mexicano con Santos Laguna (2023-2024).

Pablo Repetto es candidato a dirigir Atlético Nacional // Foto: AFP

Títulos de Pablo Repetto

En su palmarés acumula ocho títulos, los cuales obtuvo en Uruguay y Ecuador. Estos son:



2006: segunda división Uruguay - Fénix

2010: liga de Uruguay - Defensor Sporting

2018: liga de Ecuador - Liga de Quito

2019: copa de Ecuador - Liga de Quito

2020: supercopa de Ecuador - Liga de Quito

2022: torneo intermedio - Nacional

2022: torneo clausura - Nacional

2022: primera división - Nacional

