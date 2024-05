Hay cierres en vías desde Medellín a Urabá y Chocó por bloqueos de comunidades indígenas

Por bloqueo de comunidades indígenas hay cierres de dos vías nacionales. No hay paso desde Medellín a Urabá y Chocó. Transportadores denuncian hostigamientos por parte de estas comunidades y piden la intervención del Gobierno nacional.

Los cierres

El primer cierre es en el kilómetro 68, sector Tasidó, a la altura de Mutatá, entre Chigorodó y Dabeiba, en la vía que de Medellín conduce a Urabá, donde se adelanta una protesta de la comunidad indígena Embera Katio, por varios incumplimientos y, al parecer, por las dilaciones en la posesión del gobernador local de la comunidad de Choromandó del resguardo Monzhomandó por parte del alcalde del municipio de Dabeiba, Daniel Higuita Herrera.

Las personas que se movilizaban en buses y el sector transportador se encuentran atrapadas en medio de la carretera.

Blu Radio conoció el testimonio de uno de los conductores del sector de carga que quedó en medio de estos bloqueos, quien afirmó que la afectación es grande y la fila de carros es gigante. Están en medio de la incertidumbre para atender esta situación.

“Nos encontramos en un trancón desde anoche y no sabemos nada. Tenemos una incertidumbre, no sabemos qué puede pasar con nosotros, qué va a pasar, que hay más allá, el hambre ya empieza a hacer estragos en cada uno. Hay mucha gente aquí, muchos niños, el Gobierno no se pronuncia y no sabemos qué va a pasar con nosotros.”

El otro bloqueo es en la vía Medellín -Quibdó, en Carmen de Atrato, sector el 18, donde, al parecer, integrantes de la minga indígena retuvieron al conductor de un camión. Allí reclaman recursos para el sector educativo que no han sido girados por la Gobernación de Chocó.

Desde la Asociación de Transportadores de Carga, el director Anderson Quiceno afirmó que es una situación que se ha vuelto repetitiva y que estas comunidades han visto como una manera de obtener beneficios bloquear las vías, además, que están maltratando y extorsionando a los transportadores.

“Los indígenas ya no se miden ni siquiera con los camioneros del país en relación a retenerlos, hostigarlos, golpearlos y maltratarlos, es decir, extorsionarlos. Ya no hay calificativos por parte de esta asociación, precisamente, para estos, entre comillas, mal llamados bloqueos de indígenas".

El director Quiceno le pidió al Gobierno nacional que atienda los requerimientos de esta comunidad para evitar que se mantengan los cierres y las vías de hecho por parte de comunidades indígenas.

Vea aquí en video la denuncia de un transportador:

