Para Óscar Julián Ruiz, este es el mejor árbitro en el fútbol colombiano

Entre 1995 y 2011, Óscar Julián Ruiz fue considerado uno de los árbitros más significativos en toda Sudamérica por su impecable trabajo a la hora de dirigir los partidos, tanto que la IFFHS lo nominó varias veces como mejor árbitro de Sudamérica y el mejor latinoamericano en todo el planeta.

Por ende, sus palabras en torno al arbitraje son las más respetadas y las personas que hacen un balance de los jueces que han pasado por un fútbol colombiano lo ven como un referente, de muchos grandes que estuvieron en la máxima división en Colombia; sin embargo, para Ruiz en la última década hay uno en especial que se ha convertido en el mejor de todo el país.



“Wilmar Roldán es el mejor árbitro que ha tenido el fútbol colombiano en 10 años”

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Ruiz aseguró que no es un secreto que Wilmar Roldán en la actualidad es el mejor árbitro en todo el país y en los últimos 10 años seguramente también, sin embargo, decir que el mejor de la historia, para él, sería faltarle el respeto “a otros grandes referentes que han transcendido en sus épocas”.

“Es el mejor árbitro (Roldán) que ha tenido en los últimos 10 años el fútbol colombiano, uno de los mejores de América y uno de los mejores del mundo. Lo único cierto es que en Colombia muy buenos árbitros, sería marcar una persona como el mejor, sería desconocer a Omar Delgado, sería desconocer al Chato Velázquez, a Mecato Aristizábal, a John Jairo Toro, Armando Pérez, hoy Jesús Díaz Palacios, Henry Cervantes, que en paz descanse, Rafael Sanabria, Wilson Ramírez, José Borda, que no fueron internacionales”, fueron sus palabras.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano en un torneo Conmebol Foto: AFP

“Yo arbitraba para divertirme”

“Arbitraba para responder a la confianza, no para batir récords”, confesó al recordar partidos históricos como los Brasil vs. Argentina —cuatro veces los dirigió— y encuentros icónicos como el Real Madrid vs. Boca Juniors en la Intercontinental de 2000.



Precisamente en ese camino, Ruiz también fue protagonista de decisiones que marcaron precedentes en el fútbol moderno. En un partido entre Santa Fe y Tolima anuló un gol tras recibir información del cuarto árbitro basada en la televisión, lo que desató críticas y titulares internacionales. “Aplicamos justicia por encima de la ley”, dijo.

BLU Radio. Óscar Julián Ruiz / Foto: AFP

¿Y su relación con Wilmar Roldán?

Al cierre, Ruiz aclaró que no tiene enemistades. “Ni siquiera con quien asesinó a mi hermano en 1993. Yo vivo en paz”. A pesar de rumores sobre diferencias con Wilmar Roldán, sentenció: “No tengo enemigos. Si alguien me considera su enemigo, ese es su problema, no el mío”.