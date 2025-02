Picante declaración de Teófilo Gutiérrez; molestó a hinchas de otros equipos

Barranquilla adelantó su carnaval en la tarde de este jueves, 13 de febrero, en el estadio Metropolitano. Al coloso llegaron hinchas tiburones para darle la bienvenida y regreso al ídolo Teófilo Gutiérrez, que, nuevamente, defenderá los colores del conjunto rojiblanco en esta temporada 2025 en la búsqueda de una nueva estrella para la institución.

Pólvora, decoración y cánticos hicieron parte de la bienvenida que tuvo el 'Perfume' por sus hinchas; sin embargo, la atención también se centró en las primeras palabras de 'Teo' en su regreso a 'Curramba', y, allí, dejó una serie de declaraciones que causaron malestar en otros equipo, pero en especial una en donde no lo bajaron de "agrandado" o "soberbio".

"Yo venía trabajando bien porque sabía que iba a volver a Junior. Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Lo he sido todos los años que he estado acá y sin duda que soy el mejor y se lo demuestro a quien sea. Las estadísticas no mienten, el ser Rey de América, pero lo llevas en tu palmar. Obviamente hay que prepararse y lo vamos a hacer porque lo vengo haciendo. Ese foco he aprendido, no es que apenas lo pondré ahí, sino que ya he aprendido", fue la picante declaración de Teófilo Gutiérrez y que abrió el debate de quién es el mejor futbolista de la Liga BetPlay.

Los números de Teófilo Gutiérrez en el fútbol colombiano

La polémica declaración de 'Teo' abrió el debate de quién es el mejor futbolista del fútbol colombia. Por eso, repase su historial en el FPC: debutó en el 2006 vistiendo la camiseta de Barranquilla F.C. en la segunda división y desde entonces ha pasado por clubes como Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Real Cartagena y, por supuesto, Junior de Barranquilla.

Contando todas las competiciones y clubes en los que ha estado en Colombia, ha disputado 276 partidos en todos sus años de carrera con un saldo de 72 goles y 54 asistencia. Además, ha conquistado seis títulos en el fútbol profesional colombiano, cinco con el Junior y uno con el Deportivo Cali: Liga (3), Copa (1) y SuperLiga (2).