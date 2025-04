¿Por qué Fortaleza no utiliza El Campín para enfrentar a Millonarios y Santa Fe?

El próximo domingo, 6 de abril, Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Pero lo hará en el estadio Metropolitano de Techo pese a que los hinchas albiazules esperaban que pidieran el estadio Nemesio Camacho El Campín para recibir al equipo dirigido por David González.

Pero esto no podría ser posible, aunque en otras ocasiones los 'Amix' han sido locales en el coloso de la 57 enfrentando a América de Cali y Atlético Nacional, el tema con los equipos de la ciudad pasa a ser otro, pues, según explicaron, se debe a un tema de reglamento por el mismo que, por ejemplo, Envigado no puede ser local en el Atanasio Girardot.

Debido a que Millonarios y Santa Fe son locales en Bogotá, en especial en El Campín, disputar más de 11 partidos en el coloso de la 57 pasa a ser considerado una ventaja deportivo que para la Dimayor no es posible, o por lo menos así lo confirmó Fortaleza en sus redes sociales cuando le preguntaron el por qué no pedían el coloso de la 57 para hinchas albiazules y cardenales. Por eso, no se podrá ver algo así, al menos no en Liga.

Estos son los precios de boletería de Fortaleza vs. Millonarios

Occidental Sur Fortaleza → $50.000

Lateral Norte - Millonarios → $50.000

Oriental - Millonarios → $65.000

Occidental Norte Millonarios → $90.000

Occidental Norte VIP Millonarios → $120.000

¿A qué hora será el partido vs. Millonarios?

Este duelo será el domingo, 6 de abril, a las 4:15 de la tarde en el Metropolitano de Techo. Asimismo, en redes sociales, los 'Amix' dieron a entender que se hará un homenaje especial a Falcao como se hizo en su momento con Dayro Moreno por tener la posibilidad de jugar en este campo ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá.