¿Por qué Junior falla tanto en los penales? Contundente respuesta de Iván René Valenciano

El exdelantero de la Selección Colombia e ídolo del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, analizó en Blog Deportivo de Blu Radio, los reiterados errores del equipo tiburón desde el punto penal. Esto, tras la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa BetPlay desde el punto blanco contra el América de Cali.

Fiel a su estilo directo, 'El Bombardero' aseguró que la clave del problema no está solo en la ejecución, sino también en la falta de confianza y en las decisiones técnicas que rodean a los cobradores.

Valenciano recordó que el penalti es “una cuestión de decisión y seguridad”, y criticó que muchos futbolistas cambien su intención en el último momento.

“Cuando tú agarras la pelota tienes que saber ya dónde vas a patear, no puedes llegar sobre el camino y cambiar. Eso es lo que ha pasado con muchos pateadores del Junior, que la desconfianza los traiciona”, afirmó en Blog Deportivo.



El exgoleador también apuntó al rol del entrenador en esas situaciones. Según él, la incertidumbre sobre quién debe cobrar afecta la concentración del jugador.

“A veces el técnico decide quién patea, otras deja que el jugador elija. Pero si no hay confianza total entre ambos, se genera inseguridad. En el partido contra Medellín, entendí que Báez iba a cobrar, pero terminó pateando Paiva, y lo erró. Esas cosas no pueden pasar”, recalcó.



Anécdota con Chilavert

Valenciano aprovechó para recordar una anécdota de su carrera, cuando enfrentó al arquero paraguayo José Luis Chilavert en la Copa Libertadores.

“Me dijo: ‘¿Me lo vas a patear a la mano derecha?’. Le respondí: ‘Sí, allá te lo voy a patear, fuerte y pegado al palo’. No lo cambié y fue gol. Si uno duda, pierde”, recordó.

Sobre la técnica de cobro, el exjugador explicó que pegarle fuerte y decidido suele ser más efectivo que intentar colocar el balón con sutileza.

“Cuando le pegas duro y bien ubicado, el arquero tiene pocas opciones. Hoy con la regla del pie en la línea, los arqueros están más limitados. Pero si el pateador no está convencido, ni esa ventaja sirve”, agregó.



"Los jugadores ya no ven fútbol"

Valenciano también realicó una crítica general al futbolista moderno, a quien considera poco analítico y más enfocado en las redes sociales que en estudiar el juego:

“Los jugadores de hoy no ven fútbol, ven Instagram o juegan Play. Ni siquiera saben quién es el arquero rival. Solo analizan cuando el técnico les muestra videos”, afirmó.

Finalmente, 'El Bombardero' cerró su reflexión con un consejo simple pero contundente para los cobradores: “El penal se entrena, se decide y se ejecuta. No se improvisa. Si dudas, la pelota no entra”.