Preparador físico del Cúcuta se disculpa por puñetazo que le dio al arquero de Barranquilla

En el partido de la segunda división entre el Cúcuta Deportivo y el Barranquilla F.C. por la cuarta jornada del Grupo B se presentó un altercado entre el preparador físico del motilón y el arquero visitante Cristian Santander.

El preparador físico Jorge Chaparro le dio un puñetazo a Santander y todo quedó registrado en los videos de los aficionados que asistieron al partido que se jugó en el estadio General Santander.

En conversación con Blog Deportivo, Chaparro reconoció que se equivocó, que no tuvo que pegarle al arquero rival, de 20 años, y ofreció sus disculpas tanto al club como a los aficionados, pues sabe que son un ejemplo para la sociedad y estas situaciones no se deben presentar.

"Tengo que pedirle disculpas a Barranquilla y al público en general, porque creo que este tipo de actos no se pueden ver en el fútbol profesional. Tampoco me voy a escudar porque los actos de violencia en un escenario pues no son bienvenidos, pero la verdad, nosotros lo que estábamos era tratando de calmar al arquero. En ese momento ya lo increpado varias veces, pero se salió de control", dijo.

También comentó que fue una situación que se salió de las manos y afirmó que normalmente no tiene ese tipo de comportamientos; agregó que es de "caballeros reconocer" los errores.

Sobre las sanciones que se pueden presentar por su conducta, contó que está tarde habrá una reunión donde los directivos tomarán las decisiones pertinente.

"Nosotros cada día nos jugamos una final, jugamos cosas muy decisivas y hace parte de todo esto, pero desafortunadamente nos tocó a nosotros (...) Lo importante ahora es que uno sea consciente de lo que sucedió. Tratar al máximo que no se repitan cosas de estas", añadió.

El partido terminó con victoria para el Cúcuta 1-0 y tres expulsados: uno para el local, Arley Zapata, y dos para el visitante, Jhan Pool Torres y Humberto García.