Presidente de Atlético Nacional se sinceró sobre Efraín Juárez: "Me dolió; era mi amigo"

Fue en enero de 2025 cuando el fútbol colombiano quedó sorprendido con la salida del mexicano Efraín Juárez, quien era bicampeón con Atlético Nacional y se preparaba para disputar la Copa Libertadores. De acuerdo con su argumento, no le gustó la forma en que se dio el mercado de fichajes y en especial la llegada de Matheus Uribe que no fue bajo su "permiso" y derivó en su adiós a la institución verdolaga.

“Hay un tweet que se interpretó mal. Soy un hombre de valores que cree en el respeto, los valores y la comunicación. Sentí que esos valores que propago como ser humano no estaban (…) Creo que no fueron acordes esos principios a lo que entiendo y por eso tomo la decisión de renunciar. ¿Creen que, si nunca lo hubiese hablado, habría renunciado? No pensaba dejar al equipo campeón y rumbo a la Copa Libertadores por un berrinche. Solo que los principios y valores se rompieron, la comunicación básica”, dijo Efraín Juárez en su diálogo con ESPN, que fue donde habló de esa situación.

Además, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, en una rueda de prensa explicó que se dio por una decisión 100 % del técnico y respetaban su sorpresiva decisión, pero nadie se encontraba por encima del escudo y solo podían desearle lo mejor. Sin embargo, semanas después, en diálogo con el podcast de La Tertulia Verdolaga, el dirigente se sinceró sobre esta novela y confesó que "sí le dolió".

Efraín Juárez busca a alguien de Atlético Nacional // Fotos: Nacional y Pumas.

"Me dolió; lo consideraba mi amigo"

Durante su entrevista el presidente de Atlético Nacional tocó el tema con el técnico mexicano en donde dijo que les sorprendió su decisión, pero entendieron su postura y no iban a ir en contra de eso, pero le dolió la confianza que le habían dado a la hora de tomar el cargo y la forma en que expresó su malestar por las decisiones, cuando se pudo hablar de mejor forma y más cuando "eran amigos", más allá de lo laboral.

"Me dolió mucho, sí. Se lo dije a él luego que tuvimos la oportunidad de hablar. Creo que más que él tuviera una responsabilidad con nosotros, porque creo que nadie tiene responsabilidades con nadie, uno sí se genera ciertas expectativas cuando uno entrega cosas a las personas y a Efra le entregué como decía ahorita: la confianza desde el primer minuto, poniendo en riesgo muchas cosas que son estructurales a nivel personal e institucional, como siempre digo, pienso, que hubiera habido mejor formas. Se lo dije a él: 'Me tenés ofendido porque te considero mi amigo', y uno con ellos se puede emberracar cuando no esté de acuerdo con ciertas cosas; no guardo ni rencores ni nada con nadie, pero siento que con Nacional que le entregó tanto podía tener otra forma de tomar la decisión. Es un tema al cual de echarle tierra", contó.

Aseguró que la noche en que salió el técnico se fue "a dormir tranquilo" por saber que estaban haciendo lo correcto por Nacional, tal como se ha hecho desde el día de su llegada. Asimismo, dijo que con Gandolfi ha encontrado personalidades diferentes, pero con trabajo parecido que era lo que quería y aseguró que Atlético Nacional quedó campeón con una idea de juego que ambos entrenadores comprendieron correctamente.