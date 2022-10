Presidente de Cortuluá tras descenso: "Hubo una dictadura por parte de los jugadores"

Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá , contó en Blog Deportivo los por menores que llevaron al descenso a la segunda división del equipo a falta de dos fechas por disputarse. Aunque reconoció su responsabilidad en no lograr los objetivos planteados, manifestó que aunque se tenía un buen equipo, los jugadores hicieron una "dictadura", pues pasaron tres entrenadores en el último año.

"Nunca habíamos tenido tres técnico en un año, eso no está bien. Nosotros tenemos estabilidad con los entrenadores, como con Reinaldo Rueda, Alberto Suárez, Jaime de la Pava y tristemente este año hubo como una dictadura de los jugadores, no les interesa absolutamente nada", dijo.

De hecho, el dirigente manifestó que también ya se "está aburriendo" y "hay que darle paso a las nuevas generaciones".

"Creo que teníamos un equipo competitivo, pero al final cometimos muchos errores individuales en casi todos los partidos. Los goles que no hizo el rival, los hicimos prácticamente nosotros. Da tristeza, pero hay que seguir adelante", añadió.

¿Cambios en la sede de Cortuluá?

El presidente contó en Blu Radio que se baraja la opción de trasladar el equipo al municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, aunque no hay nada firmado, pero sí un interés por parte del alcalde.

"Es un estadio que tiene cancha sintética alterna, donde nos está brindando garantías para construir una sede deportiva y administrativa. Hasta que las cosas no se firmen, no se pude decir que es una realidad", agregó.

Si se concreta el cambio, el nombre de Cortuluá desaparecerá y el equipo pasaría a tener en su identificación al municipio de Yumbo.

"Yo he sido crítico con esos traslados, pero si no hay apoyo uno tiene que buscar alternativas. Nosotros no tenemos iluminación, afortunadamente la Dimayor nos programó para jugar 2:00 o 3:00 de la tarde, con la luz solar", enfatizó Óscar Ignacio Martán.

