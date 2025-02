Presidente de Patriotas niega jugadita para elegir al próximo presidente de la Dimayor

La reciente renuncia del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, ha desatado una serie de controversias y discusiones sobre el rumbo del fútbol en el país.

Entre ellas, Blog Deportivo conoció el rumor que César Guzmán, presidente de Patriotas, habría firmado una carta para convocar a una asamblea extraordinaria en la Dimayor el 25 de febrero con el objetivo de "cortar el camino" a que una persona cercana a Ramún Jesurúm, presidente de la FCF, asuma el máximo cargo de la Dimayor.

Ante esto, Guzmán negó en los micrófonos de Blog Deportivo esta "jugadita" de "cerrarle el paso" a lo que, supuestamente, algunos directivos calificaron de ampliar el poder de Jesurúm.

"Eso yo no lo he escuchado (...) Pues quien le informó eso, o sea, la fuente que tiene usted, no es una fuente confiable. Eso no es cierto. César Guzmán no ha firmado ninguna clase de documento. No solamente no lo ha firmado. No le han pedido ni le han solicitado que la firme. Desconozco la existencia de esa carta o de esos presidentes en ese número que usted menciona que hayan hecho una citación o hayan solicitado una realización de una asamblea extraordinaria", respondió el dirigente a Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo.

De hecho, Guzmán manifestó que le sorprendió la renuncia de Jaramillo al cargo, pues había superado durante varios años la oposición de algunos dirigentes, incluida la de él en algunos aspectos en los que no estuvo de acuerdo.

Para él, Jaramillo da un paso al costado de la Dimayor por la discusión que se avecina sobre los derechos de televisión del FPC, pues se aproxima el debate sobre a qué canal o proveedor se le venderá y el porcentaje que recibirán los clubes.

Dentro de este contexto, Blog Deportivo también conoció la versión de una supuesta existencia de un chat entre presidentes del FPC en el que el Tulio Gómez propuso la elección de un nuevo presidente de forma anticipada, para la asamblea regular del mes de marzo, pero, aparentemente, solo cinco de los 32 presidentes dieron su aprobación a Carlos Mario Zuluaga, actual presidente de La Equidad.

Por el momento, no se ha conocido los primeros candidatos para suceder del cargo a Jaramillo y se deberá esperar si hay luces sobre este tema el 25 de febrero, pues esta asamblea será presencial.