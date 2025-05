Presidente de U. Magdalena reacciona a declaraciones de Eduardo Dávila sobre fútbol femenino

En entrevista con Recap Blu, el presidente de Unión Magdalena, Alberto Garzón, se pronunció sobre los recientes episodios de vandalismo que realizaron los aficionados del ciclón. Asimismo, reaccionó a la polémica declaración que hizo el dueño del equipo samario, Eduardo Dávila, sobre el fútbol femenino.

Vale recordar que el dirigente manifestó en una entrevista que no estaba de acuerdo con el fútbol femenino e, incluso, manifestó que deberían jugar otros deportes como tenis o dominó.

Ante esta polémica, que ha generado malestar en diferentes áreas del fútbol femenino, Garzón manifestó que cada persona tiene una opinión personal y, por ende, se debe respetar lo que dijo Dávila.

"Eduardo Dávila es un dirigente de muchos años en el fútbol; esa es su posición, hay que respetársela más allá de que la comportamos o no la compartamos. Yo sé que esto ha generado mucha polémica. A él particularmente no le gusta. No le gusta ver jugando mujeres en el fútbol, prefiere que las mujeres jueguen otra disciplina, pero pienso finalmente que es una posición respetable", comentó Garzón.

Polémica por declaraciones sobre un equipo femenino del Unión Magdalena X: @UnionMagdalena

Si bien se mostró a favor de que las mujeres practicaran el fútbol, enfatizó que la falta de inversión es un impedimento significativo para el desarrollo de este deporte en Colombia.

"Unión Magdalena ha tenido en el pasado fútbol femenino. Yo recuerdo cuando estaba el presidente hoy de Santa Fe, Eduardo Méndez tuvo las posibilidades económicas de financiar el fútbol femenino (...) El fútbol es un negocio, es una actividad económica en la que se invierten unos recursos y en la que se pretende sacar una utilidad", añadió, al mismo tiempo que invitó que los hinchas del fútbol femenino vayan más seguido a los estadios en Colombia.

Asimismo, comentó que el Gobierno nacional y el Ministerio del Deporte deberían trabajar juntos para impulsar el fútbol femenino con acuerdos con empresas privadas.



Violencia por parte de hinchas del Unión Magdalena

El partido entre el ciclón y Once Caldas tuvo que ser suspendido luego de que varios aficionados ingresaran a la cancha para intentar agredir a los integrantes del Unión Magdalena por los resultados de este semestre.

"No podemos permitir que estas personas antisociales perturben el orden público y atenten contra la integridad de quienes disfrutan del fútbol", declaró Garzón, quien ha estado en conversaciones con las autoridades para exigir respuestas concretas y sanciones para los responsables.

Asimismo, Garzón criticó a las barras violentas que, según él, no son representativas del verdadero aficionado al fútbol.

"Unión Magdalena nunca ha reconocido a estas barras. Son un grupo pequeño que se hace pasar por verdaderos aficionados", afirmó.

Se espera que la Dimayor comunique las sanciones deportivas pertinentes y si las autoridades lograron identificar a los vándalos.