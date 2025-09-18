Reinaldo Rueda NO recomendó a Pablo Guede: "No soy agente ni representante"

Polémica en el entorno de Atlético Nacional luego de que este 17 de septiembre, supuestamente, en redes sociales aseguraran que el club cerró al técnico Pablo Guede como el reemplazo de Gandolfi, que salió por los malos resultados que venía teniendo el equipo en la Liga BetPlay.

Lo que llamó la atención de esta versión fue que dijeron que el técnico Reinaldo Rueda, ídolo de la institución, fue el que recomendó la llegada de Guede al cuadro verdolaga y gracias a él hubo acercamiento para su llegada; sin embargo, el propio entrenador desmintió esta versión y se mostró decepcionado con dicha información.

“Soy entrenador y no soy ni agente ni representante de nadie, ni de un jugador. Menos Atlético Nacional va a pedirme un concepto o a solicitarme algo, consultado algo. No sé de dónde salieron con eso. Yo lo conocí en Chile, compartimos allí, es un hombre de una gran trayectoria. Es un gran profesional y tiene una gran trayectoria, Pablo es un hombre profesional, pero yo no he tenido contacto con nadie de Atlético Nacional. A Diego (Arias) deseándole lo mejor y cómo voy a quedar como un falso, que lo felicita por el cargo y felicito a otros debajo de la mesa. Me sentí súper mal”, dijo el técnico colombiano en diálogo con Telemedellín.

🎙️ “No soy ni agente ni representante de nadie. No he tenido contacto con ninguna persona de @nacionaloficial 🟢⚪️”, Reinaldo Rueda en #CambioDeFrente sobre si recomendó a Pablo Guede como reemplazo de Javier Gandolfi tras los rumores en medios de comunicación. pic.twitter.com/IWxREoXlqc — Telemedellín (@Telemedellin) September 19, 2025

En ese orden, la versión de la llegada de Pablo Guede comienza a perder credibilidad, por lo menos, hasta que el club diga lo contrario. Por otro lado, toma fuerza el nombre de Vicente Sánchez para ocupar el cargo del conjunto verdolaga.



Desde la directiva continúan en negociaciones y pronto darán el nombre oficial de quién tomará el cargo de Atlético Nacional, buscando seguir el proyecto adelante y recuperar el nivel que tuvo el plantel en el segundo semestre del 2025 cuando llegó a conquistar todos los torneos del fútbol colombiano.