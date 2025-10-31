Revelan audios de VAR de polémico penalti pitado a Nacional vs. Llaneros: "Observo una patada"

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) reveló los audios y videos de la polémica jugada del partido entre Atlético Nacional y Llaneros, disputado este jueves por la fecha 18 de la Liga Betplay, que derivó con un penalti decretado a favor del equipo antioqueño que, posteriormente, terminó ganando el partido (0-3) para ubicarse como líder de la clasificación con 34 puntos y superando, por diferencia de gol y en su respectivo orden, a Bucaramanga, Medellín y Fortaleza.

La jugada en cuestión, cabe recordar, ocurrió sobre el minuto 34 del partido disputado en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, cuando Dairon Asprilla cayó dentro del área rival y el central del compromiso, Luis Matorel, decretó penalti en favor de Atlético Nacional. Sin embargo, después de dictaminar la acción, el juez principal del partido fue llamado por el VAR a revisar la jugada, que posteriormente terminó ratificando.



¿Qué dijo el VAR en penalti de Nacional vs. Llaneros?

"Lo toca, pero no es una patada. No veo patada, veo contacto muy sútil, no encuentro la patada. Te invito a revisar el penal. El jugador 5 tira el pie, y hay un contacto -no patada- por acción de juego. Normal. Se soba en el tobillo, pero no se ve una patada como tal. El jugador se soba el tobillo arriba, no donde lo toca. Nosotros acá en cabina determinamos que no hay penal", le dijo Carlos Ortega, encargado del VAR en el partido, al central.

Aún así, tras revisar varios planos y cámaras, Matorel aseguró observar "que el jugador blanco patea de manera imprudente al verde" y, agrega que observa "una patada" después de que "no mira ni toca le pelota". Eso, llevó al central a mantenerse en su decisión inicial y decretarle a Nacional el penalti con el que, minutos más tarde, Jorman Campuzano abrió el camino de la victoria para el equipo dirigido por Diego Arias que, de momento, cuenta con la ventaja deportiva por ser líder de la clasificación de cara a los cuadrangulares semifinales.