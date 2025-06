Revelan curiosa razón por la cual no se revelan los audios del VAR en Colombia

Uno de los grandes problemas, según los hinchas, en el fútbol profesional colombiano tiene que ver por la forma en que se maneja el VAR, pues en algunos partidos ha tomado protagonismo por jugadas polémicas y la no publicación de los audios que derivaron en la decisión del cuerpo arbitral al tomar una decisión en el campo.

Ante estas criticar, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, atendió inquietudes entorno a este tema y explicó por qué no siempre salen los audios cuando suceden jugadas polémicas, que le puedan dar mayor tranquilidad a los hinchas de ciertas decisiones para evitar especulaciones.

"Desafortunadamente, uno no puede publicar todo porque hay restricciones que tiene el mismo arbitraje. Sin embargo, vamos a tratar de que haya más jugadas con audios. No se está haciendo por nada malo, sino porque el lenguaje en el audio no es el adecuado, pero hasta ahí, no es por nada más", explicó el dirigente del fútbol profesional colombiano.

Revisión del VAR en Colombia Foto: AFP, referencia

¿Cómo se podrá mejorar el VAR en Colombia?

De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, el objetivo de la Comisión Arbitral será capacitar mejoras a los jueces, incluyendo que tengan un mejor estado físico y que se pueda rotar los que puedan tener partidos en la altura, que, por temas de salud, no ha sido posible tenerlos a todos disponibles.

"Cada día, menos personas quieren ser árbitros porque saben que es una profesión difícil, que requiere sacrificios. Por eso, se está trabajando en ello para mirar decisiones a tomar con el fin de que esto mejore. Lo que se quiere es que todos tengan buena capacitación, apoyo y se les de el respeto que todos merecen", puntualizó.

Asimismo, se pondrá una barrera en la zona del VAR para que el juez no sea interrumpido por quejas de cuerpos técnicos, futbolistas o hinchas que derivan en tiempo perdido de juego.