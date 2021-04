Santa Fe vs. Fluminense se jugará en el estadio Centenario de Armenia

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, confirmó en Blog Deportivo que prestará el estadio Centenario de Armenia para el partido de Santa Fe contra Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores tras las medidas restrictivas de escenarios deportivos en Bogotá.

“Abrimos la posibilidad todo lo que es Copa Libertadores y en tal sentido lo tendríamos para Santa Fe – Fluminense. Es una buena oportunidad y un regalo para la ciudad”, dijo

Sin embargo, negó la opción de prestar el escenario deportivo para Santa Fe en la liga colombiana, ya que el fin de semana enfrentará al Junior de Barranquilla.

“No. Torneo local no. Me parece que por la emergencia y todo el proceso de pandemia (…) Todo lo que sea torneo internacional tiene implicaciones diferentes y podemos darle la mano a diferentes ciudades que hoy no pueden prestar este servicio”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa de Blog Deportivo: