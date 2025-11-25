Santa Fe vs. Tolima HOY: EN VIVO los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Llega la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, que arranca con el apasionante duelo entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Duelo vital para ambos equipos si el objetivo es alcanzar la gran final del fútbol profesional colombiano.

Y es que, sin duda, el Grupo B comenzó apretado para todos los equipos que los disputan. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga lo lideran con 4 unidades, mientras que atrás están Fortaleza y Santa Fe con 3, por ende, una victoria catapultará a uno de los dos a la punta del liderato.

Boletería Santa Fe vs. Tolima // Fotos: X @SantaFe y @cdtolima

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Deportes Tolima en la Liga BetPlay?

El choque entre cardenales y pijaos se dará este martes, 25 de noviembre, desde las 7:30 de la noche en el coloso de la 57 en Bogotá. Duelo que, por fortuna, usted podrá ver EN VIVO, online y gratis de la siguiente manera:



El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto en la señal de radio como por YouTube, tendrá todas las emociones de los 90 minutos de este choque de la fecha tres de la fase de grupos de los cuadrangulares.

Estas son las posiciones del Grupo B de los cuadrangulares

Deportes Tolima (4). Atlético Bucaramanga (4). Independiente Santa Fe (3). Fortaleza (3).

Posibles alineaciones Santa Fe Tolima HOY