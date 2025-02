Shakira molestó a hinchas de Atlético Nacional por su concierto en Bogotá

En Medellín continúa la molestia con Shakira por la sorpresiva cancelación del concierto que tenía programado para este lunes, 24 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot. De acuerdo con la organización, debido a un problema en el escenario que ponía en seguridad y, por ende, tenía que cancelarse dicha fecha hasta nuevo aviso.

Pero, ahora, otra situación habría creado otra molestia por algunas personas en Medellín, en especial por parte de hinchas de Atlético Nacional que se disponían a viajar este fin de semana del 1 y 2 de marzo a la capital del país. Y es que, según informaron del club, el partido vs. Fortaleza en El Campín podría ser cancelado a raíz del desmontaje del escenario de Shakira en Bogotá.

"El aplazamiento del juego ante Fortaleza aún no se hace oficial. El motivo es el montaje del concierto de Shakira que impediría la realización del partido", informaron desde el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional. Si bien ni Dimayor ni Fortaleza han confirmado esta información, algunos hinchas mostraron su molestia con la cantante barranquillera, que, según dicen, "le vuelve a fallar a los antioqueños".

Shakira se presentará en febrero de 2025 en Bogotá. Foto: AFP / IDRD

¿Por qué el concierto de Shakira afecta a Nacional?

La barranquillera llegará a Bogotá para presentarse en las noches del 26 y 27 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo tanto, el desmontaje comenzaría en la madrugada del 28 y por tiempo, según dicen, no alcanzaría a tener listo el campo para el duelo entre Fortaleza y Atlético Nacional programado para el sábado, 1 de marzo, a las 5:30 de la tarde. Por eso, el duelo debería ser aplazado y reprogramado hasta nuevo aviso.

¿Y el estadio de Techo?

Si bien la alternativa es llevar a cabo el compromiso en la casa oficial de Fortaleza CEIF, lo cierto es que el comité de seguridad de Bogotá ve mejor el ingreso de hinchas visitante al coloso de la 57 por encima de este recinto en la localidad de Kennedy, esto en materia de seguridad de barras. Pero no se descarta como una alternativa para este partido. No obstante, la información de aplazamiento o cancelación no ha sido confirmada.