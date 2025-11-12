Suspendieron partido del Real Cartagena por desmanes de hinchas en las tribunas

Nuevamente el fútbol colombiano volvió a opacarse por hechos de violencia por parte de los hinchas. En esta oportunidad, los seguidores del Real Cartagena causaron desmanes y hasta invadieron la cancha del estadio Jaime Morón en el partido que se disputaba contra Real Cundinamarca por los cuadrangulares del Torneo BetPlay.

Todo sucedió sobre el minuto 90, cuando el marcado iba empatado sin goles y que complicaba las aspiraciones del local en la tabla de posiciones. En ese momento, los aficionados empezaron a dañar las sillas, arrojarlas y luego ingresar a la grama por el descontento que sentían por el resultado.

Ante esto, las autoridades tuvieron que intervenir para evitar agresiones a los futbolistas, pues todavía faltaba por disputarse algunos minutos de adición.

En diferentes videos que circulan por redes sociales se puede observar los desmanes que realizaban los seguidores en las tribunas, generando también temor entre los asistentes que fueron con sus familias a disfrutar de un partido de fútbol.



Ante la falta de garantías para reanudar el partido, el árbitro central decidió suspender el compromiso.

Real Cartagena siendo Real Cartagena👻 pic.twitter.com/nplAhf2y8k — Abraham (@Abrahamescribe) November 13, 2025

Se espera el pronunciamiento oficial de la Dimayor para establecer si habrá alguna sanción al conjunto local, si perderá puntos en la tabla de posiciones, o, por el contrario, se determinará como resultado final el 0-0.

