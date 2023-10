Teófilo Gutiérrez defendió al ‘Chino’ Sandoval: "Indisciplina han tenido todos, hasta Maradona"

Durante una entrevista con varios medios de comunicación en Barranquilla, por el partido entre Junior y el Deportivo Cali correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2023 II, Teófilo Gutiérrez expresó su apoyo al ‘Chino’ Sandoval.

"El comportamiento de Sandoval ha sido ejemplar. Es un profesional de primera y, créanme, Cali es una ciudad mucho más fiestera que Barranquilla. A veces dejamos de valorar el talento que tenemos por el mal juicio de unos pocos. Debemos respetar a nuestros jugadores, lo mismo que decía de Comesaña; no valoramos lo que han aportado al club y a los jugadores. No deberíamos permitir que unos pocos chismosos afecten nuestro respeto por el jugador costeño y su contribución al fútbol", afirmó Gutiérrez en diálogo con El Heraldo.

El futbolista continuó argumentando: "Debemos respetar y valorar más a nuestros jugadores costeños para que el Junior, todos los clubes y la selección estén en el lugar que les corresponde. No olvidemos que recientemente nos perdimos un Mundial. También debemos aspirar a regresar a la Copa Libertadores. Creo que debemos respaldar a los jóvenes y brindarles nuestro apoyo. La indisciplina ha sido un problema en todos los ámbitos, incluso en el caso de figuras icónicas como Maradona".

Teófilo Gutiérrez aseguró que no ha tenido que aconsejar al 'Chino' Sandoval y elogió sus cualidades, calificándolo como: "Un gran profesional, un compañero excepcional y un jugador talentoso. Jugadores de su calibre son escasos. A veces no reconocemos la importancia de estos jugadores destacados. Son verdaderas joyas que no todos los equipos tienen, pero el Deportivo Cali ahora tiene la suerte de contar con uno", dijo.

Cuando se trató el tema del rendimiento futbolístico, Teófilo Gutiérrez no escatimó en elogios hacia Luis Sandoval y mencionó: "Él tiene un gran potencial, pero debe demostrarlo aún más".

"A su edad, yo ya estaba anotando tres goles por partido, y el entrenador Comesaña a veces me sacaba de los entrenamientos porque le decía que necesitaba trabajar aún más duro", dijo Gutiérrez y aseguró que aconsejó al 'Chino' Sandoval para que se esfuerce más y poder jugar en la Selección Colombia.

