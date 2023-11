Torneo BetPlay: Fortaleza venció a Cúcuta y regresa a la primera división del FPC

Luego de una larga espera en la B, Fortaleza lo logró y confirmó que en 2024 será un equipo de primera división. El equipo capitalino venció en el estadio Metropolitano de Techo a Cúcuta Deportivo y se consagró campeón del segundo semestre del Torneo BetPlay con clasificación directa a la A.

"¡Campeones! Me vuelvo completamente loco mamita querida. Virgen del agarradero, qué es esto Dios mio, no me lo creo. Lo logramos, Dios mío, Jesucristo, cuchito lindo lo logramos. Ahora sí celebralo curramba, Forta tu papá, tu abuela y todo, solo Forta loks", manifestó la cuenta de X de Fortaleza, la misma que por sus curiosos post se ha ganado el apoyo de hinchas de varios equipos del fútbol colombiano que incluso apoyaron al equipo bogotano en este duelo final.

La tarea de Fortaleza no fue fácil, pues llegó este viernes, 17 de noviembre, a Bogotá con el resultado en contra. No obstante, curiosamente, el equipo llenó gracias a su promoción "hinchas miti miti", que permitió que seguidores de clubes como Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, América, entre otros, llegaran a Techo incluso con camisetas rivales.

El ascenso se da luego de que Fortaleza venciera a Cúcuta Deportivo en global por 2 a 1, gracias a los goles de Jhonier Alfonso y Santiago Cuero que pusieron a cantar a los jóvenes seguidores del equipo de la capital del país. En ese orden de ideas, en 2024, Bogotá tendrá cuatro equipos en primera división: Millonarios, Santa Fe, Equidad y Fortaleza.

Ahora, Fortaleza deberá preparar su equipo para la gran final del Torneo BetPlay que jugará ante Patriotas para definir al mejor equipo de la B en este 2023.

