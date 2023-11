Liga BetPlay 2023: hora, partidos y detalles de la segunda fecha de cuadrangulares

Regresan las emociones de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023. Durante el fin de semana de este 18 y 19 de noviembre, los ocho mejores de Colombia se verán cara a cara nuevamente para empezar a definir el futuro del grupo A y B, que dejaron buenas sensaciones en la primera fecha.

Atlético Nacional y Millonarios llegan con una carga extra, pues tuvieron que enfrentarse el pasado miércoles, 15 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la final de la Copa BetPlay. Por ende, verdolagas y embajadores tendrán un cansancio extra cuando enfrenten al cuadro poderoso y al equipo escarlata, respectivamente.

Horario de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2023

Sábado, 18 de noviembre



Deportivo Cali vs. Águilas Doradas / 5:00 de la tarde

Junior vs. Deportivo Cali / 7:30 de la noche

Domingo, 19 de noviembre



Millonarios vs. América de Cali / 4:00 de la tarde

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional / 6:30 de la tarde

Los cuatro compromisos de este fin de semana en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2023 tendrán transmisión oficial por Blu Radio, a través de radio y su canal de YouTube. Además, los partidos se verán como siempre en la señal de Win Sports.

¿Cuál es el partido de la fecha?

En realidad no habrá un gran partido, sino serán tres: Junior vs. Cali; Millonarios vs. América y Medellín vs. Nacional, que dos de ellos son clásicos del fútbol profesional colombiano y tendrán sin duda estadios llenos de hinchas. De ganar escarlatas y verdolagas, el grupo B quedará para "alquilar balcón", pues terminarían todos con 3 puntos pensando en una definición de grupo de alto calibre.

Las apuestas están con los equipos con mejor rendimiento, como lo son Millonarios, Junior y Medellín, pero en el fútbol no hay nada escrito hasta que se jueguen todos los partidos,

