Víctor Hugo Aristizábal, orgulloso con el debut de su hijo en Nacional: "Son emociones encontradas"

El exfutbolista Víctor Hugo Aristizábal habló en Blog Deportivo sobre el debut oficial de su hijo con Atlético Nacional. El delantero Emilio Aristizábal ingresó en el minuto 83 por Jefferson Duque, cuando el equipo ya ganaba 3-1 ante el Deportivo Pereira por la semifinal vuelta de la Copa BetPlay.

El goleador histórico del verdolaga expresó que ahora le toca ponerse en los guayos de su hijo y revivir ese camino que “sufrir” por cada actuación que tenga su hijo con Atlético Nacional. Sin embargo, manifestó que es una satisfacción como padre ver a su hijo debutar y espera que pueda triunfar.

"Son emociones demasiado encontradas. Uno mirar esa parte de afuera y saber que un hijo está en la misma situación que uno vivió tantos años atrás y y uno se pone en los en los en los guayos de él, y es volver a todo eso mismo, volver a comenzar a sufrir como sufríamos nosotros con con esa expectativa de hacer las cosas bien por por el equipo que uno juega, la gente que uno representa. Pero bueno, es una satisfacción grande", dijo en Blu Radio.

Víctor Hugo Aristizábal contó que después del partido, en el que Nacional terminó clasificando a la final, le dio algunas recomendaciones a su hijo, pero “vivieron más que todo el momento”.

"Los errores hay que analizarlos más a fondo, pero ayer disfrutamos más que todo el momento, porque seguramente el comienzo de su carrera tiene que mejorar muchas cosas y seguramente va a mejorar, y eso lo va a dar los minuto, la confianza que su entrenador le dé y y uno a través del tiempo. Nosotros, los futbolistas, cuando íbamos jugando partidos, se adquiere una confianza que le permitía errar", añadió.

El exfutbolista de la Selección Colombia también detalló que su hijo tiene algunas características de él como futbolista como la interpretación del juego y con una fortaleza mental importante.

"A él le gusta mucho interpretar el fútbol que se necesita en el momento. A mí no me gustaba como esperar el balón, que me lo llevaran. Él es una persona más capacitada físicamente, mentalmente, más fuerte. En ese proceso se le ha podido ayudar. Él mide diez centímetros más", comentó.

Sabe que las comparaciones con su hijo se pueden presentar, pero él ha sido claro con Emilio al decirle que debe encontrar su espacio y escribir su historia poco a poco. Además, reveló que a los 14 años Atlético Nacional mandó un scout para ver su talento en la escuela de fútbol, pasó la prueba en los dos meses y ya lo aceptaron para jugar.

"Su papá hizo su trabajo, su nombre ahora es él. Es él el que tiene que luchar y él tiene una carrera que ha comenzado muy bonita porque a pesar de tener más facilidades que yo cuando comencé. Es un pelado que la ha luchado porque, por ejemplo, Nacional mandó un scout a mi club porque Emilio jugaba en mi club cuando tenía 14 años. De esos seis meses lo llevaron a Nacional para hacer una prueba dos meses a las divisiones menores, en el 2019, antes de la pandemia. Se lo llevaron como desde octubre hasta diciembre para verlo a ver qué tal. Le fue muy bien esos dos meses y lo aceptaron para jugar a partir de enero del 2020 en Atlético Nacional", detalló.

