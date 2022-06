“Yo no voy a estar donde no quieren que esté”: Julio Comesaña sobre su salida del DIM

Después de que el pasado 17 de junio el Deportivo Independiente Medellín anunciara que el entrenador Julio Comesaña dejaba de ser el director técnico del equipo, en conversación con Blog Deportivo, el uruguayo se refirió a esta decisión y a su futuro.

Comesaña aclaró que tuvo una conversación con el máximo accionista del DIM, Raúl Giraldo, en la que le informó que estaba pensando en cambiar el cuerpo técnico, por lo que el uruguayo no se opuso pues “si no están cómodos conmigo, yo no voy a estar donde no quieren que estén”.

“No había que negociar nada. Había una cláusula de recisión anticipada para el club y para mí, dependiendo quién es el que se quiere ir. Después hablamos de la relación del documento, que si ponían de mutuo acuerdo y al final dije que sí, no protesté, no pregunté, no valía la pena hacerlo”, contó. Julio Comesaña

El entrenador también resaltó que no esperaba dejar el puesto, pues, según cree él, no hay motivos para que tomaran esa decisión, pues nunca se lo habían manifestado, ni hubo disgustos, ni "ninguna cosa fea".

“Yo lo miro desde mi ángulo, desde mi lugar interpreto las cosas de una manera y ellos de otra. Nunca nada me dio a pensar a mi que ellos estuvieran pensando tomar esa decisión porque nunca me lo habían manifestado”, señaló.

Comesaña también destacó que el máximo accionista del DIM jamás se ha metido en las decisiones dentro de la cancha que ha tomado, “nunca me ha preguntado cómo alineo el equipo, nos ha acompañado en el hotel, en el vestuario, pero jamás por qué ganamos o por qué perdimos”.

“Yo sigo trabajando y sigo pensando en futbol porque no me interesa el comportamiento de los demás sino el mío. Sí me duele esto, porque creo que habíamos dado un paso grande adelante en este torneo para hacer un segundo semestre mejor y llegar a posibilidad del título de otra manera”, agregó.

Sobre su futuro, el uruguayo confesó que no ha pensado mucho por el momento, salvo irse de Barranquilla, “entregar el apartamento, venderlo, lo que sea porque ahora no puedo ir a barranquilla porque dirán que le voy a hacer cajón a Cruz Real (DT del Junior)”.

Por último, Comseña se refirió a la final del Torneo Apertura del fútbol colombiano, en la que se enfrentarán en la noche de este miércoles Atlético Nacional y Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot.

“Desde el punto estabilidad futbolística, conocimiento a fondo profundo de ejecutar lo hace en ataque y defensa, me parece que es un equipo muy estable y es sólido (hablando del Tolima). Nacional es un equipo que ha enderezado el camino, que tiene buenas individualidades que desequilibran y se ha fortalecido en defensa”, argumentó. Julio Comesaña

“Solo uno va a ganar y 19 habremos perdido, incluido el que llega a la final”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: