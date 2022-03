A cuatro días de su duelo frente al Real Madrid por Champions League, PSG cae ante el Niza

El PSG cayó derrotado 1-0 con un gol en los últimos minutos del Niza, este sábado en la 27ª fecha de la Ligue 1, el último antes del crucial duelo de octavos de final de Champions ante el Real Madrid , el miércoles en el Santiago Bernabéu.

Una media volea de Andy Delort (88) culminando una contra y tras una pérdida de balón de Neymar, dio al Niza una victoria de prestigio y de paso el segundo puesto en la tabla, dos puntos por delante del Olympique de Marsella (3º), que visita el Mónaco el domingo.

El conjunto parisino, que no pudo contar con el suspendido Kylian Mbappé, sigue no obstante cómodamente instalado en lo alto de la Ligue 1 con 13 puntos más que su rival de este sábado.

Para el equipo de Mauricio Pochettino fue su tercera derrota esta temporada en el campeonato doméstico.

Pero si la derrota apenas tiene repercusión a nivel clasificatorio, los parisinos se van de la ciudad del sur de Francia y encaran el decisivo choque en Madrid con ciertas interrogantes.

Dos semanas atrás el PSG también perdió, fuera de casa, en Nantes.

"No hay que preocuparse, somos líderes", afirmó el capitán Marquinhos al micrófono de Canal Plus. "No debemos acostumbrarnos a perder fuera de casa. Hay que prepararse desde ya mentalmente para ese partido (en Madrid)".

El PSG no ha logrado vencer al Niza esta temporada, después del 0-0 en la ida, y el nuevo empate sin goles en Copa de Francia, con eliminación en los penales (6-5) en octavos de final.

El Niza de Christophe Galtier venía de clasificarse esta semana para la final de la Copa francesa al derrotar a otro club de la región de París, el Versalles (2-0).

Rotaciones para Champions

Con los ojos puestos en la cita de Champions, Pochettino dio descanso a Presnel Kimpembe y a sus laterales titulares. Si Achraf Hakimi, con pequeñas molestias, se quedó en la capital francesa, Nuno Mendes vio el inicio del duelo desde el banco.

Pero sin Mbappé no hubo fiesta. El partido no resultó brillante en el Allianz Arena de Niza, hasta los últimos minutos con el gol de Delort.

Ángel Di María y Neymar, dos jugadores llamados a pelear por un puesto en el once inicial el próximo miércoles, rindieron por debajo de lo esperado y de lo que deberán hacerlo en el Bernabéu, si bien Leo Messi se lució con varios regates y pases acertados que alientan el optimismo parisino antes de visitar el Santiago Bernabéu, un estadio donde el astro argentino sabe lo que es brillar con el FC Barcelona.

Noventa minutos de Neymar

Otra nota positiva fue el hecho de que 'Ney' disputase 90 minutos por primera vez desde el regreso tras su lesión.

En la segunda parte, la mejor ocasión del PSG, casi la única, llegó de un disparo desviado del argentino Mauro Icardi en el minuto 82. El Niza había reunido más méritos, con un remate de cabeza del brasileño Dante (48), un disparo desviado de Amine Gouiri (68) y otro de Justin Kluivert (84).

"Pensábamos que terminaría con empate porque ni los unos ni los otros habían hecho lo suficiente para ganar. Tuvimos el control del partido, especialmente en el segundo tiempo, pero recibimos un gol en una transición y perdimos", analizó Pochettino.

"Estamos en preparación de una competición que todo el mundo espera en París y con la que todos sueñan", añadió.

Aunque el miércoles estará Mbappé.

