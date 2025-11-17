¿A qué hora y dónde ver el duelo amistoso entre Colombia vs. Australia?

Tras la agónica victoria vs. Nueva Zelanda, la Selección Colombia disputará su cuarto y último amistoso de preparación este 2025 previo al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026; ahora, el rival será Australia, a quien enfrentará en territorio estadounidense como sus últimos partidos lo hecho, pensando en la preparación para la Copa del Mundo.



¿A qué hora juega la Selección Colombia vs. Australia?

La Selección Colombia enfrentará a Australia en la noche de este martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche. Cuarto duelo amistoso que tendrá el cuadro tricolor al mando de Néstor Lorenzo, esperando que los números se den para salir favorecido en los bombos del sorteo.

Colombia venció 2-1 a Nueva Zelanda en el amistoso por el Mundial 2026 Foto: AFP

¿Dónde ver el duelo entre Colombia y Australia este martes?

A través de YouTube y la señal de 89.9 FM, los hinchas de la ‘tricolor’ podrán disfrutar de este duelo amistoso con el equipo de Blog Deportivo, de Blu Radio, que desde las 7:45 de la noche estarán EN VIVO, gratis y online con las emociones de este importante encuentro internacional.



Así fue el último partido de la Selección Colombia

Días antes, es decir, el pasado 15 de noviembre, la tricolor venció a Nueva Zelanda (2-1) en Miami, Estados Unidos, en un duelo agónico lleno de emociones. Dos goles le dieron la victoria al cuadro tricolor ante el cuadro oceánico que le complicó las coas al equipo colombiano hasta el final.

Algunas críticas cayeron sobre el equipo por cómo se dio el trámite del partido, dejando mal parado por momentos el planteamiento y dejando preocupación de cara al Mundial.

Colombia venció 2-1 a Nueva Zelanda en el amistoso por el Mundial 2026 Foto: AFP

Posibles alineaciones de Selección Colombia vs. Australia