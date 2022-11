Ahora estoy más enfocado y maduro: Luis Quiñones

“Ha sido importante el arranque del torneo donde he tenido la oportunidad de jugar y la he sabido aprovechar”, dijo.



Quiñones aseguró que ha sido fundamental el hecho de llegar a un grupo de jugadores experimentados, pues le ha permitido adaptarse rápidamente al sistema de juego.



“Creo que es muy importante para demostrar el compromiso que tengo en lo personal y yo creo que las cosas han salido de la mejor manera”, sostuvo.



Sobre el tema indisciplina que lo alejó de Independiente Santa Fe cuando estaba en las instancias finales de la Copa Sudamericana, Quiñones aseguró que esa etapa ya está superada.



“Tengo el pensamiento más enfocado, en mi carrera, mi familia y los sueños que quiero conseguir como jugador; eso me hace pensar bien las cosas, madurar más y tratar de hacer lo mejor cada día”, concluyó.