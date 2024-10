Alberto Suárez sobre Jhon Jáder Durán: "Pareciera que es agrandado, pero es especial"

El entrenador Alberto Suárez habló en Blog Deportivo sobre el presente de Jhon Jáder Durán, pues de nueve partidos disputados en esta temporada, la mayoría como suplente, ha marcado en seis oportunidades. El último gol contra el Bayern Múnich ha generado diferentes elogios por parte del mundo del fútbol.

Por eso, el director técnico, quien ayudó en su formación cuando estuvo en Envigado, recalcó que el delantero de 20 años no es ningún agrandado, como lo dicen en redes sociales porque no festeja los goles.

"Es un muchacho especial. Nosotros queremos que los demás sean como creemos que deben ser; yo creo que el ejercicio está en aceptar a la gente como es. Jhon Jáder tiene un carácter y una personalidad especial. Él pareciera que es arrogante, prepotente, agrandado, pero él es un muchacho especial que tiene una virtud", dijo en Blog Deportivo.

Entretanto, reconoció que los recientes goles con el Aston Villa le han sacado algunas lágrimas porque él ha sido testigo del proceso de crecimiento del joven delantero que ha sido catalogado como le mejor suplente del fútbol inglés.

Publicidad

"Hice una gran amistad con él y siento que va a ser uno de los mejores delanteros del mundo", dijo en entrenador.

"No es el diablo"

Incluso, recordó cuando llegó al Envigado le dijeron que el joven atacante, para entonces menor de edad, era "el diablo con cola, cachos y tenedor", pero afirmó que no era así. Solo había que entenderlo, comprenderlo, darle tiempo y acompañarlo.

Publicidad

"Queremos que jueguen bien, que vayan a misa todos los días, que recen el rosario a las 9:00 de la noche... eso no existe. Ellos tienen defectos que deben ir curando, amoldando. Jhon Jáder hacía los goles en la A y no los celebraba, le parecía normal, hoy ya lo hace. Dicen que son agrandados, pero no, son formas de expresión comportamental que hay que entender y transformar", añadió en Blog Deportivo.