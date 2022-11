Ante Peñarol, Atlético Nacional buscará consolidar favoritismo en Libertadores

El entrenador Jorge "Polilla" da Silva dijo que, en el partido de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, su escuadra viene a llevarse un punto de Medellín para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final.



"Nacional es el gran candidato, pero venimos con ganas de hacer un buen partido y de llevarnos un buen resultado si es posible", declaró "Polilla".



El entrenador fue honesto al señalar que entre sus planes está empatar con Nacional en el estadio Atanasio Girardot, pues confía en los resultados que pueda conseguir en los dos juegos que le restan en casa.



"Un punto es buen resultado porque nos quedan seis para disputar en Montevideo y creo que con 9 ó 10 puntos se está clasificando, así que el no perder en Medellín es muy bueno", sostuvo.



Indicó que será un compromiso muy "duro" y manifestó que Nacional se hace fuerte en Medellín y tiene en Reinaldo Rueda a un "buen entrenador".



"Es uno de los rivales más duros que vamos a tener; es un equipo que está acostumbrado a ser campeón", agregó el uruguayo, que conoce bien el fútbol colombiano pues actuó en América y Millonarios en la década de los 90.



Da Silva lamentó tener que enfrentar este compromiso copero sin Diego Forlán y sin los centrales Guillermo Rodríguez y Carlos Valdez, habituales titulares.



"No vienen los zagueros que juegan siempre porque están lesionados", lo mismo que Forlán, quien sufrió una lesión muscular y "no estaba al cien por ciento para jugar con Nacional, espero que esté en condiciones la próxima semana".