Así podrá ver EN VIVO y online Frankfurt vs. FC Bayern con Luis Díaz hoy 4 de octubre

Desde su llegada a Alemania, Luis Díaz se ha convertido en pieza clave del FC Bayern en la Bundesliga a la hora de enfrentar duelos importantes tanto a nivel nacional como internacional, que lo han convertido rápidamente en pieza clave del plantel de Múnich.

Además, el cuadro bávaro va caminando en su liga local con cinco victorias en línea y este sábado, 4 de octubre, espera continuar por ese camino para soñar con otro campeonato de la Bundesliga. Este duelo HOY tendrá emociones de principio a fin, el cual se podrá ver EN VIVO y online desde Colombia.

Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

¿Dónde y a qué hora ver HOY EN VIVO Frankfurt vs. FC Bayern por Bundesliga 2025/26?

El FC Bayern HOY sábado, 4 de octubre, visita al Frankfurt por la sexta fecha de la Bundesliga. Duelo programado para las 11:45 de la mañana, que los hinchas del conjunto bávaro y seguidores de la carrera de Luis Díaz podrán disfrutar EN VIVO u online de dos formas, las cuales son:



TV: a través de la señal de ESPN, los seguidores del Bayern podrán seguir las emociones de este encuentro.

a través de la señal de ESPN, los seguidores del Bayern podrán seguir las emociones de este encuentro. Streaming: los suscriptores de Disney Plus tendrán el encuentro incluido en su plan para que sigan de cerca toda la Bundesliga.

FC Bayern hoy EN VIVO // Foto: AFP

¿Luis Díaz, la gran figura del FC Bayern esta temporada?

No. Si bien el nivel del colombiano ha cumplido el pago que hizo el conjunto alemán por él, decir que es la pieza esencial de las victorias no es algo cierto. Desde su llegada, el guajiro ya ha disputado 8 partidos en donde ha anotado 4 goles y 3 asistencias.



Tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, ha sido protagonista a la hora de definir y aportar en el ataque.



Posibles alineaciones de este duelo Frankfurt vs. FC Bayern