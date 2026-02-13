Bayern vs Werder Bremen EN VIVO: fecha, hora y dónde ver a Luis Díaz por la Bundesliga

Tras su gol vs. RB Leipzig en la Copa de Alemania, Luis Díaz espera seguir en su racha ganadora este fin de semana en la Bundesliga con el Bayern Múnich, esta vez frente al Werder Bremen en el Allianz Arena, casa del cuadro bávaro. Los aficionados no quieren perderse ningún detalle del encuentro ya buscan la fecha, la hora y el canal para ver el partido en vivo.

Luis Díaz // Foto: AFP

Fecha y hora del partido Bayern vs Werder Bremen

Regresan las emociones de la Bundesliga y los seguidores de Luis Díaz podrán verlo EN VIVO este sábado, 14 de febrero, desde las 9:30 de la mañana. El Día de San Valentín será una jornada de fútbol europeo en donde el guajiro será uno de los protagonistas de esta fecha.



¿Dónde ver EN VIVO el Bayern vs Werder Bremen?

Existen dos alternativas para ver este duelo EN VIVO y online, como se hace habitualmente, pues esto es gracias a la llegada de las plataformas de streaming. En ese orden de ideas, de estas dos maneras podrá verlo:



ESPN: esta señal, como es habitual, lo podrá ver en su cable operador, según el canal en donde se encuentre habilitado.

esta señal, como es habitual, lo podrá ver en su cable operador, según el canal en donde se encuentre habilitado. Disney Plus: también es la transmisión de ESPN, pero en versión online para que pueda seguir el partido EN VIVO desde cualquier sitio.

Bayern vs Werder Bremen // Foto: AFP

Así le ha ido a Luis Díaz en la Bundesliga

Desde su llegada desde Inglaterra, Díaz ha disputado 31 partidos con el Bayern Múnich con un saldo de 19 goles y 11 asistencias, demostrando su gran nivel y por qué es uno de los más determinantes del equipo.



Posibles alineaciones de Bayern y Werder Bremen