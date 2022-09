Canadá no estrenará camiseta en el Mundial de Catar 2022. Hace dos años, cuando empezó el proceso de diseñar la nueva indumentaria con la marca, la propia federación no pidió que hicieran las camisetas, porque no pensaban que fueran a clasificar. Conozca más en Entretiempo :

