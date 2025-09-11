Club incluyó en su lista a reconocido futbolista condenado por matar a un ciclista

El Mansfield Town, de la League One inglesa (Tercera división), ha incluido en la lista oficial de jugadores inscritos al delantero Lucas Akins, que cumple una condena de 14 meses de prisión por causar la muerte de un ciclista por conducción imprudente.

Akins, de 36 años, ingresó en prisión el pasado abril tras declararse culpable del accidente ocurrido en marzo de 2022 cerca de Huddersfield, en el que falleció el ciclista Adrian Daniel, de 33 años, diez días después de ser atropellado por el vehículo que conducía el futbolista.

Jugadores del Mansfield Town Foto: AFP

El delantero, que ha disputado más de 150 partidos con el Mansfield desde su llegada en enero de 2022 procedente del Burton Albion, podría salir en libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena, lo que le permitiría volver a jugar antes de Navidad.

En mayo el club afirmó que aún estaba "considerando su posición" sobre el jugador y ahora, con su inclusión en el registro de la English Football League (que incluye de la Segunda hasta la Cuarta categoría del fútbol inglés), se confirma que mantiene vínculo contractual con la entidad.

El técnico del equipo, Nigel Clough, ya había calificado la sentencia como "un shock increíble" para la plantilla, dado que Akins incluso llegó a disputar un partido de liga el mismo día en que se declaró culpable ante el tribunal de Leeds.