Otro accidente fatal por conductor en estado de embriaguez en el anillo vial en Girón

En menos de 24 horas se registró una nueva tragedia en las vías del área metropolitana de Bucaramanga, nuevamente provocada por la imprudencia de un conductor, al parecer, en estado de embriaguez. Una joven identificada como Viviana Andrea López Sánchez perdió la vida cuando se dirigía a su trabajo en una motocicleta eléctrica, luego de ser embestida por un vehículo particular en el anillo vial que conecta Girón con Floridablanca.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió hacia las 3:30 de la madrugada frente al sector de Pimpollo. El automóvil, un Spark conducido presuntamente por Eduardo José López Jiménez, perdió el control y terminó chocando contra un poste de energía tras arrollar a la motociclista, dentro del vehículo se encontraron incluso botellas de licor.

El responsable resultó herido y es custodiado en un centro médico, mientras se espera que en las próximas horas se expida la orden de captura, ya que las pruebas confirmaron que presentaba grado 3 de alcoholemia.

El director de Tránsito de Girón, Juan José Gómez, lamentó lo ocurrido y denunció que este corredor vial registra con frecuencia graves siniestros. Hizo un llamado a Invías, entidad a cargo de la vía, para mejorar la malla vial, la iluminación y el control de la vegetación, factores que aumentan el riesgo de accidentalidad: “Este sector cobra la vida de una persona que simplemente iba camino a su trabajo, por la irresponsabilidad de alguien que decidió manejar bajo los efectos del alcohol”, señaló el funcionario.

Horas antes, en Floridablanca, otro accidente con características similares había dejado a una persona fallecida y el conductor involucrado sigue siendo buscado por las autoridades. Estos hechos refuerzan el llamado a intensificar los controles en las vías del área metropolitana y a endurecer las sanciones contra quienes conducen en estado de embriaguez.