Colombia tendrá dos rivales de categoría: uno es campeón del mundo

La Selección Colombia no ha disputado su último partido del año y ya prepara compromisos de alto nivel para el 2026. La idea del cuerpo técnico es ajustar detalles antes del Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, donde la Tricolor espera ser protagonista.

La próxima ventana internacional será en marzo, meses antes del torneo, y todo apunta a que los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán dos amistosos que realmente pondrán a prueba al equipo. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, había mencionado su intención de buscar rivales europeos y, según se conoció, las conversaciones avanzaron al punto de que ya surgieron candidatos de peso.



Amistosos Selección Colombia 2026: Croacia asoma como primer rival

El primero en mostrar interés fue Zlatko Dalić, técnico de Croacia, quien tras vencer a Montenegro habló de su plan para marzo: “El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York”. Aunque todo depende de si Brasil coincide o no con Croacia en el sorteo mundialista, Dalić dejó claro que Colombia está entre sus prioridades. De confirmarse, sería un duelo atractivo para ambos seleccionados, no solo por su presente competitivo, sino por el estilo de juego que suelen imponer.

Foto: Selección de Francia/AFP

Francia Selección Colombia: el posible duelo que reveló L’Equipe

El segundo rival lo adelantó la prensa europea, y sería el compromiso más llamativo. El diario francés L’Equipe aseguró que Francia tendría una gira en Estados Unidos y que uno de sus rivales sería Colombia. Un enfrentamiento que trae recuerdos inmediatos: en la antesala del Mundial de Rusia 2018, la Tricolor remontó un 2-0 y terminó ganando 2-3, en una noche que sorprendió al mundo.



Si ambos duelos se confirman, Colombia enfrentará en marzo a dos selecciones que no solo exigen desde lo físico, sino también desde lo táctico y la intensidad, aspectos determinantes en un Mundial. Para Lorenzo sería una oportunidad ideal para ajustar variantes, consolidar conceptos y medir el verdadero nivel del grupo frente a rivales de primera línea.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido una confirmación oficial, ya que la atención está puesta en el amistoso contra Australia. Este encuentro, inicialmente programado para las 8:00 p. m., finalmente comenzará a las 8:30 p. m. Mientras tanto, el sorteo de la fase de grupos del Mundial se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington.