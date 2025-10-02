Colombia vs. Noruega HOY: EN VIVO, online y gratis el Mundial Sub-20

Las selecciones de Colombia y Noruega se enfrentan este jueves en un partido crucial para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20. Ambos equipos vienen de ganar en la primera jornada, Colombia venció 1-0 a Arabia Saudí y Noruega hizo lo mismo con Nigeria. El partido se prevé igualado y cualquier resultado podría influir en la clasificación para la siguiente fase.



EN VIVO: Colombia vs. Noruega HOY

Este partido lo podrá ver EN VIVO y totalmente gratis a través de la señal de YouTube de Blu Radio, así como en la aplicación Ditu desde las 2:45 de la tarde.

Asimismo, lo podrá disfrutar en la señal de Gol Caracol en el Canal Caracol en televisión y también en su página web.



El debut de Colombia en el Mundial Sub-20

Colombia viene de sufrir para vencer a Arabia Saudí, imponiendo su calidad física y técnica en la segunda parte del partido. Por su parte, Noruega aprovechó un penalti para vencer a Nigeria, aunque los africanos fueron mejores en conjunto. Ambos equipos deberán mejorar su rendimiento si quieren derrotar a sus rivales en la siguiente jornada y mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Colombia debutó con triunfo en el Mundial Sub-20 // Foto: FIFA

Un empate entre Colombia y Noruega dejaría a ambos equipos con cuatro puntos y un pie y medio en la siguiente fase. Una victoria de cualquiera de los dos sellaría el pase automático con seis puntos. El técnico noruego apunta a que repetirá once, mientras que en la alineación titular de Colombia podría entrar su estrella, el delantero Neyser Villarreal.

El partido se jugará en el estadio fiscal de Talca, 300 kilómetros al sur de la capital chilena. La victoria es crucial para ambos equipos, ya que una derrota podría complicar sus posibilidades de clasificación. Por su parte, Arabia Saudí y Nigeria disputarán un duelo a cara de perro, ya que la derrota de cualquiera de ellos supondría casi su pasaje de vuelta a su país.



En la última jornada, Colombia recibirá a Nigeria y Noruega se enfrentará a Arabia Saudí. La posición en el grupo se decidirá en función de los resultados de esta jornada y la siguiente. La emoción y la tensión están garantizadas en este partido crucial del Mundial sub-20.

