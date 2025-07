“Colombia ya puede mirar de frente a Brasil”: Carolina Pineda sobre final de la Copa América

La exjugadora de la Selección Colombia Femenina, Carolina Pineda, aseguró en Recap Blu de Blu Radio que el equipo tricolor tiene con qué ganarle a Brasil en la final de la Copa América, aunque aclaró que no parte como favorito en ese duelo. “Colombia no es favorita, pero le puede ganar a Brasil sin problemas, ni con complejos ni con temores, puede mirar a la cara a las brasileras, ya no hay diferencias. Nosotros no podíamos competir físicamente con ellas, ahora sí Colombia puede mirar de cara a cara a las brasileras y competir”, sentenció.

Para Pineda, la evolución del fútbol femenino en el país ha permitido que las jugadoras colombianas sean vistas con respeto en el continente. “A nosotras nos ven con respeto, cuidado y temor. Eso también es una forma de decir: ya te respetamos. Pero el partido, aparte de que lo define la emoción, va a ser clave tácticamente, sobre todo los primeros minutos, que marcarán lo que va a ser el partido”, analizó.

Aunque reconoció que el colectivo aún no está del todo consolidado, destacó la calidad individual de figuras como Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez. “Colombia tiene un equipo individualmente con muy buenas herramientas: Linda, la goleadora de la Libertadores (Cata Usme), una Mayra… Más que hablar de colectivo, que creo que todavía no lo hemos podido consolidar muy fuerte, a nivel individual hay jugadoras muy respetadas y eso también es muy importante”.

Sin embargo, alertó sobre un punto débil que ha sido determinante en partidos recientes: “Nos cuesta mantener el grado de estrés por tanto tiempo, y creo que por eso últimamente terminamos perdiendo”.

Finalmente, se refirió al impacto del triunfo reciente ante Argentina y cómo eso puede influir en el estado anímico de la Selección. “Ganar siempre genera motivación. Argentina va a ser siempre un rival duro, pero en Sudamérica, en fútbol femenino, siempre van a ser Brasil y Colombia. Ese partido, emocionalmente, por cómo se terminó dando, sí genera una motivación”.