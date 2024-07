Néstor Lorenzo agradece a los colombianos: "No hay hincha más alegre y más fanático''

Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, destacó este sábado el mérito de la selección cafetera por alcanzar la final de la Copa América contra Argentina, pero expresó su esperanza de que, en el futuro, este tipo de apariciones no sean vistas como una sorpresa o algo inesperado.

"Los colombianos, qué podemos decir... Creo que no hay hincha más alegre y más fanático", afirmó Lorenzo en una rueda de prensa. "Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo. Lo es, lo es. Pero que no haya que esperar tanto, estar ahí arriba siempre. No es fácil, no es fácil. Pero el grupo está bien, hay futuro, hay muchos jugadores jóvenes que van a darle mucho a la selección".

El técnico también manifestó su deseo de que este éxito continúe y que la selección siga creciendo, destacando que Colombia ya acumula 28 partidos sin conocer la derrota. "Que festejen igual (los colombianos), que vayan todos, pero que no se sorprendan tanto de llegar a una instancia así: semifinales, final, estar entre los mejores", expresó.

Con James Rodríguez como figura, Colombia buscará este domingo en Miami su primera corona de Copa América desde 2001 frente a una Argentina liderada por Lionel Messi, actual campeona del torneo y del Mundial. Sin embargo, Lorenzo no podrá contar con Daniel Muñoz por sanción y dejó en el aire la participación de Richard Ríos, quien salió del duelo contra Uruguay por un golpe. "Sigue evolucionando bien. Está un poco mejor. Así que mañana vamos a decidir", explicó.

Lorenzo recalcó que su equipo es todavía un bloque "en proceso de crecimiento" y con "margen de mejora" que ha mostrado "resiliencia y rebeldía" a lo largo del torneo. Sobre la final, Lorenzo espera un enfrentamiento entre dos equipos "que proponen, que quieren jugar". "Argentina aun cuando no tiene la pelota es peligroso, cuando deja a sus jugadores descolgados. Nosotros tenemos algo parecido también. Son dos equipos creo que bastante parecidos. Argentina con un proceso más largo y logros obtenidos y nosotros con hambre", argumentó.

Finalmente, Lorenzo habló sobre la paradoja de enfrentarse a la Albiceleste en una final de Copa América al timón de Colombia. "Por supuesto que uno ama, amó y trabajó para los colores de Argentina. Pero yo estuve siete años con José (Pekerman) en esta selección hermosa, en este país hermoso", detalló. "El día a día es trabajar para que el fútbol colombiano crezca y llegue a lo más alto".