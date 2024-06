Pinto describe los puntos débiles de Costa Rica previo al partido de Colombia

El nuevo entrenador de Unión Magdalena, Jorge Luis Pinto, analizó en Blog Deportivo en partido que deberá afrontar la Selección Colombia contra Costa Rica por la segunda fecha de la Copa América. Si la tricolor consigue una nueva victoria, podría estar más cerca de los cuartos de final, dependiendo del resultado entre Brasil y Paraguay.

El exseleccionador de los ticos en el Mundial de Brasil 2014, señaló que ambos equipos son muy diferentes y resaltó el esquema defensivo 5-4-1 que tienen los dirigidos por Gustavo Alfaro y que le dio resultado en su debut contra Brasil.

"Está haciendo un 5-4-1 bien metido atrás, que le salió bien a Brasil, se supo defender, de pronto le costó algunas cosas en ataque, pero fue un planteamiento útil para el partido", dijo en Blog Deportivo.

El entrenador Pinto añadió que Costa Rica podría atacar un poco más contra Colombia, en comparación con lo mostrada en la primera fecha del Grupo D contra Brasil. Además, opinó que el bloque defensivo de los centroamericanos podría estar ubicado en 3/4 de cancha y así estar más lejos del portero.

Publicidad

"Con Brasil tal vez llegó una vez, pero de resto no tuvo ninguna presencia ofensiva. Yo no veo un hombre explosivo en ataque, solo conozco a Campbell y Galo, de resto no los tuve en ningún momento", comentó.

El técnico también expresó que Costa Rica, por lo que ha visto, no tiene talento humano para poder realizar un contragolpe efectivo, por lo que no sería un riesgo para la Selección Colombia. Sin embargo, sí resaltó el papel que pueden hacer los laterales al momento de buscar el ataque y desestabilizar a la tricolor.

Publicidad

"Costa Rica a nivel internacional no está tan fuerte en el juego aéreo. Tal vez en el tiro libre frontal, puede ser, pero en lo demás no", expresó.

La clave para Colombia en este partido, según Pinto, será tener un buen 9 en el área y ser pacientes en los primeros minutos del desarrollo del partido.