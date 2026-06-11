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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Árbitro somalí al que le negaron entrada a EEUU para el Mundial, dirigirá campeonato en Europa

Árbitro somalí al que le negaron entrada a EEUU para el Mundial, dirigirá campeonato en Europa

El árbitro somalí, que fue excluido del Mundial 2026 tras ser vetado por las autoridades estadounidenses, fue elegido por la UEFA para arbitrar la final de la Supercopa de Europa, en un gesto que destaca su trayectoria y reconocimiento internacional.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, dirigirá la final de la Supercopa de Europa
El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, dirigirá la final de la Supercopa de Europa
Foto: X @AtaqueFutbolero
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Vila en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

"El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", afirma en un comunicado el presidente de la federación europea de fútbol, Aleksander Ceferin, para justificar la designación de Artan en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Artan, de 34 años, fue premiado como el mejor árbitro de África el pasado año, lo que llevó a su inclusión en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que empieza este jueves, pero la administración estadounidense no le permitió la entrada por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

Omar Artan - árbitro
Omar Artan - árbitro
Foto: EFE

La UEFA y la CAF comparten "el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación", remarca el comunicado.

Tras las conversaciones mantenidas con la CAF y su presidente, Patrice Motsepe, la UEFA nombró al colegiado somalí para dirigir el partido que enfrentará a los ganadores de la Liga de Campeones y de la Liga Europa dentro del marco de colaboración que mantienen en diversas áreas, incluidas el arbitraje.

"Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano (...) Este es un gran honor para él y para los árbitros africanos y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", asegura Motsepe al agradecer el gesto de la UEFA y valorar "la excepcional capacidad arbitral y el respeto internacional del que goza" el somalí.

Según el organismo europeo, Artan es "uno de los mejores árbitros del mundo", tras recordar que forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018 y que, entre los encuentros más destacados que ha dirigido, está la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF de la temporada recién terminada.

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Tras denegarle la entrada a Miami (Estados Unidos), el que iba a haber sido el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo de fútbol regresó a su país, donde fue recibido como un héroe el pasado miércoles en la capital, Mogadiscio.

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