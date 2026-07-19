¿Cuánto cuesta y cómo es el exclusivo anillo que recibirá el campeón del Mundial 2026?

El mundo del fútbol conocerá a un nuevo campeón Mundial cuando Argentina y España salten al terreno de juego del MetLife Stadium, en Nueva York-Nueva Jersey, este domingo 19 de julio, para disputar una final inédita que enfrentará por primera vez al campeón de América con el campeón de Europa.

Argentina, vigente campeona del mundo, buscará defender el título conquistado en 2022, mientras que España intentará volver a tocar la gloria mundial, como lo hizo en Sudáfrica 2010.

Durante 90 minutos, todas las miradas estarán puestas en la Gran Manzana. De un lado estará Lionel Messi, quien, cercano a sus 40 años, aspira a conquistar su segunda Copa del Mundo. Del otro aparecerá Lamine Yamal, cons 19 años, con la ilusión de llevar a España nuevamente a la cima del fútbol mundial.

A todos esos ingredientes se suma un hecho que hará de esta final un momento aún más especial para los futbolistas. Más allá del sueño de levantar los 6,175 kilogramos que pesa el trofeo de la Copa del Mundo, los integrantes de la selección campeona recibirán un recuerdo que los acompañará durante toda la vida.



Se trata de un exclusivo anillo de campeón, un reconocimiento que simbolizará su ingreso al selecto grupo de futbolistas que han logrado conquistar un Mundial y que, por primera vez, será entregado por la FIFA a los vencedores del torneo.

¿Cómo serán los anillos que entregará la FIFA al campeón del Mundial 2026?

La FIFA informó que únicamente se fabricarán 2.026 anillos, todos numerados individualmente como homenaje a la edición del torneo.

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De esas piezas, 30 serán destinadas a los integrantes de la selección campeona, mientras que las 1.996 restantes se comercializarán como producto oficial para los aficionados.

Cada anillo será elaborado a medida e incluirá en una de sus caras el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. En la otra aparecerán elementos personalizados con la identidad de la selección ganadora. Además, cada pieza estará acompañada por un certificado de autenticidad.

Una vez finalice la final, el capitán y el entrenador del equipo vencedor recibirán anillos provisionales para conmemorar el título. Posteriormente, los 30 anillos definitivos serán fabricados de manera personalizada y entregados a cada integrante del plantel campeón.

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¿Cuánto cuesta el anillo del campeón del Mundial?

De acuerdo con la información suministrada, los modelos de colección y aquellos similares a los que reciben deportistas campeones en ligas estadounidenses están valorados entre 130.000 y 150.000 dólares, según estimaciones de sitios especializados en el mercado de subastas y reventa de este tipo de piezas.

Los anillos están fabricados principalmente en oro, con incrustaciones de zafiros azules y diamantes, características que explican su alto valor.

Más allá del costo económico, el objetivo de este reconocimiento es inmortalizar uno de los mayores logros posibles para un futbolista: integrar la selección campeona del mundo.