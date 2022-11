Colombiano Jesús Ferreira: "Es un honor representar a Estados Unidos en el Mundial Catar 2022"

El colombiano Jesús Ferreira expresó su alegría por jugar el Mundial de Catar 2022 con la Selección de Estados Unidos, luego de ser llamado por el entrenador Gregg Berhalter, en la lista de 27 futbolistas que representarán al país norteamericano.

"Me llamó el técnico y me contó la noticia. Feliz de que él me tenga en cuenta para jugar un Mundial. Es un honor representar a Estados Unidos, especialmente en el Mundial, y contento con la posibilidad", dijo.

Ferreira, hijo del futbolista David Ferreira, quien se destacó por su paso en América de Cali, será el tercer colombiano en vestir esa camiseta en una cita mundialista luego de Carlos Llamosa en Corea-Japón 2002, y Alejandro Bedoya en Brasil 2014.

La selección estadounidense abre su campaña en el Mundial el 21 de noviembre ante Gales. Luego jugará con Inglaterra (25/11) y finalizará la actividad en la primera fase ante Irán (29/11).

Estados Unidos anuncia su lista para el Mundial-2022 con Pulisic y sin el arquero Steffen

El guardameta del Manchester City, Zack Steffen, fue la omisión sorpresa este miércoles en la nómina de 26 jugadores de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial de Catar-2022.

Steffen, cedido esta temporada al Middlesbrough -segunda división inglesa- para asegurar más tiempo de juego antes de la Copa del Mundo, había sido considerado durante mucho tiempo como uno de los porteros de confianza del seleccionador estadounidense Gregg Berhalter.

Sin embargo, el jugador de 27 años se quedó fuera de los planes de Berhalter para Catar, donde Estados Unidos integra el Grupo B con Gales, Inglaterra e Irán.

El portero reserva del Arsenal Matt Turner, Ethan Horvath (Luton Town) y Sean Johnson (NY City/MLS) fueron seleccionados como el trío de arqueros para Catar.

Berhalter subrayó que "con los tres porteros que tenemos en la lista nos sentimos muy bien. Vimos mucho progreso con Matt Turner en los últimos seis meses, sabemos que Ethan Horvath ha estado compitiendo a un buen nivel con el Luton, y Sean Johnson ha sido un pilar de este grupo desde el primer día. Así que nos sentimos cómodos con eso".

Estados Unidos presenta un equipo compuesto por jugadores que actúan en Europa como Christian Pulisic (Chelsea), Brenden Aaronson (Leeds) y Sergiño Dest (AC Milan).

La selección de las barras y las estrellas abre su campaña en el Mundial el 21 de noviembre ante Gales. Luego chocará con Inglaterra (25/11) y finalizará la actividad en la primera fase ante Irán (29/11).

Lista de Estados Unidos para el Mundial de Catar-2022: