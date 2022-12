Mundial Qatar 2022: partidos del jueves 1 de diciembre

Este jueves, 1 de diciembre, se disputará una nueva jornada del Mundial Qatar 2022 en la que se jugarán un total de cuatro partidos, correspondientes a los Grupos E y F. Se definirán más clasificados a octavos de la Copa del Mundo.

Desde las 10:00 de la mañana, hasta las 2:00 de la tarde (hora Colombia), ocho seleccionados se enfrentarán: Marruecos vs. Croacia, Alemania vs. Japón, España vs. Costa Rica y Bélgica vs. Canadá.

Publicidad

Horarios de los partidos del jueves 1 de diciembre del Mundial Qatar 2022:



Croacia vs. Bélgica - 10:00 de la mañana Grupo F

- 10:00 de la mañana Grupo F Canadá vs. Marruecos - 10:00 de la mañana Grupo F

10:00 de la mañana Grupo F Japón vs. España - 2:00 de la tarde Grupo E

- 2:00 de la tarde Grupo E Costa Rica vs. Alemania - 2:00 de la tarde Grupo E

Messi, Mbappé y Lewandowski no marcan, se mantiene cuarteto al frente de goleadores

Publicidad

Ni el argentino Leo Messi (2 goles) ni el polaco Robert Lewandowski (1 gol) vieron puerta este miércoles en el choque entre ambas selecciones en la tercera fecha del Grupo C (victoria de la Albiceleste 2-0), con lo que se mantiene el grupo de cuatro jugadores con 3 tantos al frente de la tabla de goleadores del Mundial.

Ese cuarteto en cabeza está compuesto por el neerlandés Cody Gakpo, el francés Kylian Mbappé, que tampoco marcó en la derrota de Francia ante Túnez (1-0), el inglés Marcus Rashford y el ecuatoriano Enner Valencia, este último ya eliminado del Mundial.

Publicidad

3 goles: Gakpo (Países Bajos), Mbappé (Francia), Rashford (Inglaterra), E. Valencia (Ecuador)

2 goles: Al-Dawsari (Arabia Saudita), Álvaro Morata (España), Cho (Corea del Sur), B. Fernandes (Portugal), Giroud (Francia), Kramaric (Croacia), Kudus (Ghana), Messi (Argentina), Richarlison (Brasil), Saka (Inglaterra), Taremi (Irán), Torres (España)

Le puede interesar: Históricos Mundialistas