"Yo espero que mi mujer me entienda”: hombre se gastó el dinero de su boda para ir a Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 es uno de los eventos deportivos más esperados por los fánaticos del fútbol, por lo que muchas personas gastaron o inviertieron sus ahorros para asisitir a este campeonato, pero, a través de redes sociales, un hincha mexicano se hizo viral por contar la historia de cómo llegó al continente asiatico después despilfarrar el dinero de su boda.

El video, que fue publicado por la cuenta de Twitter @MarcaClaro, se hizo viral rápidamente a través de redes sociales por la curiosa situación en la que se encuentra el hombre. En la grabación, el hincha mexicano comenzó explicando que asistir a Qatar 2022 era uno de sus sueños más grandes, por lo que no desaprovechó la oportunidad de tomar el dinero de su boda e invertirlo para ir a ver a su selección.

"Tengo que confesar que uno de mis sueños era venir al mundial y al día de hoy lo estoy cumpliendo. El próximo año yo tenía programado mi boda y tenía ahorros, los cuales, como aquí todo es muy caro, pues ya me he gastado mucho dinero de esos ahorros. Eso sí, quiero dejarle claro a mi prometida que nos vamos a casar, a lo mejor tendremos que esperar un poco de tiempo, pero lo haremos", aseguró.

Según el hincha mexicano, la boda con su prometida estaba pactada para el próximo mes de marzo de 2023, pero después de gastarse todos sus ahorros en Qatar 2022, puede que la ceremonia se aplace para diciembre.

"Yo solo espero que mi mujer me comprenda, que al final no me vaya a mandar a la jodida. El amor sigue y ahí seguimos", aclaró.

Las declaraciones del hincha mexicano se volvieron virales en cuestión de minutos. Además, el hombre confesó que espera que su mujer lo comprenda y, de no ser así, entonces no lo ama de verdad.

