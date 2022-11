¿Rogando por el milagro? Pillaron a hombre viendo un partido del Mundial Qatar 2022 en plena misa

Con tal de ver a su selección, los hinchas son capaces de hacer casi cualquier cosa en el momento que sea para no perderse ningún partido, sin descuidar las demás responsabilidades que se tengan.

Desde el inicio del Mundial Qatar 2022, el pasado domingo 20 de noviembre, son decenas de personas las que se reúnen, por ejemplo, en plazas públicas de ciudades para ver a la selección que los está representando en territorio asiático.

Publicidad

No obstante, muchos otros fanáticos no pueden hacer esto debido a que tienen que trabajar, estudiar, o cumplir cualquiera otra responsabilidad que sea. Este es el caso de un hombre que, en plena misa, no dejó de apoyar a su seleccionado y vio un partido de la Copa del Mundo en la iglesia.

El protagonista de este video, publicado en la cuenta de Twitter @OlyMush4, colocó el celular en un hueco en la parte de atrás de las sillas de la iglesia. Allí podía ocultar con facilidad el dispositivo, sin que fuera descubierto por el sacerdote, y sin perderse un solo momento del encuentro.

Sin embargo, cualquier persona que lo observara desde atrás, podría llegar a ver la curiosa escena. Es por ello que, diagonal al hombre, lo pillan viendo el partido en medio de la eucaristía.

La pasión que despierta el fútbol y la cita orbital más importante de este deporte a nivel de naciones es tanta que hasta una cárcel en Uganda prohibió a sus guardias usar celulares mientras estén en el penal en turno.

Publicidad

El video se viralizó en redes, pero no todos los usuarios estuvieron de acuerdo con el protagonista y criticaron su actuar en el recinto. “Es una total falta de respeto”, “Se hubiera quedado en casa mejor”, son algunos de los comentarios.

Le puede interesar: